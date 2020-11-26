أكدت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة أنه يقبل الرفع المساحي من المكاتب الهندسية والمساحية المعتمدة لدى الأمانات والبلديات في جميع مدن ومحافظات المملكة. وبينت الأمانة أن الرفع المساحي المعتمد لابد أن يكون متضمناً المعلومات أدناه عن الموقع المطلوب تملكه وهي الإحداثيات والموقع والنوع والأضلاع والمساحة والحدود.الجدير بالذكر أن هيئة عقارات الدولة قد حددت يوم الخامس من شهر جمادى الأولى من العام الهجري الحالي موعداً لبدء استقبال طلبات التملك والذي سيستمر لمدة سنة كاملة.