بالتزامن مع احتفال منظمة الأمم المتحدة باليوم العالمي للمدن، بادر البنك السعودي البريطاني (ساب) بإطلاق حملة لإظهار التطور الحضري لمدينة الرياض بدءاً من المشاريع التحتية الهادفة لتحسين جودة الحياة وصولاً إلى المبادرات التنظيمية التي ساهمت في جذب المستثمرين العالميين.



وأعد ساب تقريراً تعريفياً يحمل اسم «مدينتي» تم نشره على موقع البنك ويتم توزيعه على مختلف عملاء البنك من الأفراد والمؤسسات والشركات داخل المملكة وخارجها، رصد خلاله أبرز ملامح التطورات التي تشهدها المملكة على مختلف الأصعدة لدعم برامج النمو المستدام والمتوازن، وتحسين البيئة التجارية وجذب الاستثمارات الأجنبية، والتشجيع على الابتكار.



وركز تقرير «مدينتي» على دور رؤية المملكة 2030 كونها مبادرة تحولية تهدف لتطوير اقتصاد المملكة، إلى جانب الانعكاسات الإيجابية التي أضفتها على مدينة الرياض تحديداً، على اعتبار أنها العاصمة والمركز الأساسي للأعمال في المملكة، حيث يتوقع أن تصبح الرياض مركزاً أساسياً للعديد من مشاريع الرؤية والتي ستسهم في تحسين مظهر المدينة ونمط الحياة فيها بشكل أكبر. كما أشار التقرير إلى استثمارات حكومة المملكة العربية السعودية على مر التاريخ في سبيل تعزيز وتطوير الخدمات الاجتماعية الأخرى مثل الصحة والتعليم والترفيه.



هذا، وقد عمد البنك إلى إضفاء المزيد من الحيوية على حملته للاحتفاء بمدينة الرياض في هذه المناسبة العالمية، وذلك من خلال تعليق لوحة جدارية على مبنى الإدارة العامة للبنك رسمتها الفنانة السعودية الشابة نورا بوظو تجسد التاريخ العريق لمدينة الرياض ومستقبلها الواعد.