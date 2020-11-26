تلتزم «هواوي» بفلسفتها الرئيسية القائمة على «تقديم منتجات مبتكرة للمستخدمين» منذ أن بدأت بتطوير منتجاتها الذكية القابلة للارتداء. واستندت «هواوي» إلى خبراتها التكنولوجية الطويلة في ما يخص عمر البطارية والتطوير المستمر لتقنيات مراقبة النشاط الرياضي والصحة لتطلق مجموعة متنوعة من المنتجات التنافسية مثل سلسلة ساعات اللياقة البدنية والتواصل الذكية HUAWEI WATCH GT 2 وHUAWEI Talkband B6. ومن خلال الابتكار المتواصل في تطوير المنتجات، تلتزم «هواوي» التزاماً تاماً بتلبية مجموعة متنوعة من احتياجات المستهلكين مما مكّنها من تحقيق العديد من الإنجازات الرائعة في هذا المجال.

ووفقاً لتقرير مؤسسة أبحاث السوق «آي دي سي» للربع الثاني من العام 2020، احتلت هواوي المرتبة الأولى في سوق الأجهزة القابلة للارتداء ويعد تحقيق هذه النتيجة الرائعة في سوق يُعد شديد التنافسية إنجازاً مهماً بالنسبة لشركة هواوي.

سلسلة ساعات HUAWEI WATCH GT وضعت أجهزة هواوي القابلة للارتداء في صدارة الصناعة

كما هو الحال مع الهواتف الذكية، اكتسبت هواوي مكانة رائدة في مجال الأجهزة الذكية القابلة للارتداء. ومنذ ابتكار أول ساعة ذكية ضمن سلسلة HUAWEI WATCH GT، سجلت سلسلة الساعات الذكية أداءً ممتازاً. وبفضل البطارية التي تدوم طويلاً وقدرات مراقبة البيانات الاحترافية والدقيقة، تساعد سلسلة HAUWEI WATCH GT المستهلكين على اتخاذ خطوات استباقية في إدارة صحتهم بشكل أكثر فاعلية، ما يوفر تجربة رياضية ونمط حياة أكثر شمولاً وذكاءً وسرعة وسهولة.

وتأخذ ساعة HUAWEI WATCH GT اسمها من عالم السيارات، وتماماً كسيارات «جي تي» الشهيرة المعروفة بسجلها الحافل في صناعة السيارات، تعتبر HUAWEI WATCH GT ساعة رائدة من حيث المتانة والأداء والموثوقية. وتدعم هواوي المستخدمين بينما تستثمر في الوقت نفسه في جهود البحث من أجل تحديث التقنيات الأساسية للشركة والارتقاء بتجربة المستخدم في نهاية المطاف. وتواصل هذه الابتكارات والتطورات مفاجأة المستهلكين كما أنها جعلت هواوي الشركة الرائدة والأولى في سوق الأجهزة القابلة للارتداء اليوم.

إيجاد ميزة تنافسية من خلال التقنيات المبتكرة

كونها منتجاً يجب ارتداؤه لفترات طويلة، يُعد أداء بطارية الساعة الذكية دائماً محور اهتمام المستهلكين وخبراء الصناعة على حد سواء. وبفضل عمر البطارية الذي يدوم لأسبوعين في ظروف الاختبار، قدّمت مجموعة ساعات HUAWEI WATCH GT أول ساعة ذكية بعمر بطارية طويل للغاية، وطرحت حلاً ناجحاً لتحديات الصناعة المتمثلة في قصر عمر بطارية الساعة الذكية والحاجة إلى إعادة الشحن بصورة متكررة. هذا وتلبي مجموعة ساعات HUAWEI WATCH GT تطلعات المستهلكين للحصول على مراقبة صحية مستمرة في الزمن الفعلي وتعزز بشكل شامل تجربتهم الرياضية والصحية.

كذلك تدعم ساعة HUAWEI WATCH GT 2 Pro الجديدة مراقبة مستوى الأكسجين في الدم SpO2 طوال اليوم ما يوفر حلاً مباشراً لمشكلة مراقبة مستويات الأكسجين في الدم من خلال مزيج من تصميم مسار الضوء المبتكر وخوارزميات أكسجين الدم. وبالاعتماد على مجموعة ساعات HUAWEI WATCH GT 2، يمكن للمستخدمين مراقبة تشبع الأكسجين في الدم ومعدل ضربات القلب ومستويات التوتر بشكل فوري وبالتالي رصد التغيرات في أجسامهم بشكل استباقي وإدارة صحتهم بشكل أفضل.

إضافة إلى ذلك، لدى «هواوي» معاهد أبحاث منتشرة في جميع أنحاء العالم، إذ اعتمدت على أكثر من 10 منها للبحث المتعلق بمنتجات الأجهزة الذكية القابلة للارتداء. وبالتالي، يعتمد قطاع الأجهزة الذكية القابلة للارتداء في «هواوي» بشكل كامل على أفضل موارد الابتكار في العالم، فضلاً عن نقاط القوة التي تمتلكها «هواوي» على صعيد سلسلة القيمة العالمية من أجل تقديم خدمة أفضل للعملاء وبناء القيمة العالمية لقدرات الابتكار المحلية للشركة.

هذا النجاح الباهر الذي حققته أجهزة هواوي القابلة للارتداء لم يأتِ عن طريق الصدفة ولكنه نتيجة سنوات من الخبرة التكنولوجية الطويلة. وحققت الأجهزة القابلة للارتداء من هواوي تأثيراً هائلاً في السوق من خلال الابتكار وقد تمكنت الشركة من بناء مكانة متفوقة في هذه الفئة وجذب المزيد من المستخدمين لارتداء الساعات الذكية وبالتالي الحفاظ على النمو السريع في المبيعات.

فئات عديدة ومتنوعة لتلبية الاحتياجات المختلفة للمستخدمين

لمواكبة التطلعات والاحتياجات المتنوعة للمستخدمين ولتمكين المزيد من الأشخاص من تحقيق استفادة أكبر من خلال الرياضة والصحة، تعمل مجموعة ساعات HUAWEI WATCH GT بفاعلية من أجل توسيع خطوط منتجاتها. وفي الوقت الحالي، لدينا ساعة HUAWEI WATCH GT 2 التي تتمتع بعمر بطارية طويل وتلبي احتياجات المستخدمين في مجالي الرياضة والصحة، وساعة WATCH GT 2e، التي تتضمن ميزات لـ100 نوع من الرياضة وتحظى بشعبية كبيرة بين المستهلكين الشباب. أما ساعة HUAWEI WATCH GT 2 Pro، التي تمّ طرحها منذ أيام في المملكة العربية السعودية، فهي الأكثر احترافية ضمن المجموعة، إذ توفر للمستخدمين تجربة رياضية وصحية أكثر شمولاً واحترافية، ما يعزز وعيهم ومعرفتهم بالصحة ويزيد حماسهم للرياضة.

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https://shop.huawei.com/sa/index.html