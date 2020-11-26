دعا «طيران أديل» جميع المسافرين عبر رحلاته، إلى أخذ الحيطة والحذر والتواجد في كافة المطارات قبل موعد الإقلاع بساعتين على الأقل، وذلك تزامناً مع حالة الأمطار الغزيرة المتوقعة والتقلبات المناخية التي تشهدها مناطق عدة بالمملكة اليوم (الخميس).

ونبّهت الشركة من خلال مركزها الإعلامي قبل قليل، على أنه نظراً للأحوال الجوية المتوقّعة على بعض مناطق المملكة، فانه يتوجب على المسافرين، الحضور مبكراً إلى المطار وذلك قبل موعد الإقلاع بساعتين على الأقل؛ تفادياً لأي عقبات قد تواجههم في الطريق -لا سمح الله- اثناء توجههم إلى المطار، وأيضاً لضمان سرعة وسلاسة إنهاء إجراءات السفر بالمطار.

ونوهت الشركة بأنه في حال كان هناك رحلات متأثرة سواء بالتاخير أو الإلغاء سيتم إرسال آخر التحديثات والمستجدات من خلال الرسائل النصية على هواتف المسافرين، كما طمأنت الجميع أنه في حالة عدم القدرة على الوصول إلى المطار، فإنه بالإمكان تغيير موعد الرحلات المتأثرة اليوم (الخميس) 26 نوفمبر إلى يوم آخر (دون أية رسوم، فقط إضافة فرق السعر إن وجد) وذلك متاح قبل موعد الإقلاع بـ90 دقيقة من خلال زيارة موقع الشركة على الإنترنت، متمنين للجميع السلامة الدائمة.