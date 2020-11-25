أعلنت شركة زين السعودية نجاحها بالتعاون مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، في تغطية مدينة الدمام الصناعية الثانية بشبكة الجيل الخامس (5G)، وبالتالي بات أكثر من 612 مصنعاً سعودياً وعالمياً يمكنهم التمتع بخدمات شبكة الجيل الخامس من «زين السعودية» وغيرها من خدمات الدعم الفني والمساندة.

وبموجب هذا التعاون بين «زين السعودية» و«مدن»، سوف تستفيد مدينة الدمام الصناعية الثانية والتي تبلغ مساحتها 48 مليون متر مربع من تغطية شبكة الجيل الخامس. وبالتالي، ستحقّق الصناعات القائمة فيها، من صناعة المعادن اللافلزية وكل المواد الكيميائية والملابس والأنسجة والجلود إلى المنتجات الغذائية والمشروب، قفزة كبيرة لناحية توظيف التقنية ما سيحدث نقلة نوعية في كامل سلسلة العمليات التشغيلية المرتبطة بالإنتاج والتخزين والتوريد والتوزيع.

وفي هذا السياق، أشار الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والنواقل والمشغلين في «زين السعودية» المهندس سعد السدحان إلى أنه «بعد تغطية مدينة الدمام الصناعية الثانية بشبكة الشركة للجيل الخامس، نضيف اسماً جديداً إلى قائمة المشاريع الإستراتيجية الوطنية التي تخدمها شركة زين السعودية. ونتابع في الشركة، تعميق تجربة الجيل الخامس في المملكة على مستويين: أفقي وهو خاص بنشر شبكة الجيل الخامس (5G) على أكبر نطاق جغرافي ممكن، وعمودي من خلال التركيز على القطاعات النوعية التي تملك فيها المملكة مقوّمات وإمكانات تنافسية عالية». وأضاف قائلاً: «من خلال هذا التوجّه، فإن شركة زين السعودية تساهم في تحقيق هدفين وطنيين رئيسيين: دعم مسيرة التحوّل الرقمي الشاملة في المملكة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتسريع تحقيق الثورة الصناعية الرابعة في المملكة، والتي من شأنها إرساء دعائم التنوّع الاقتصادي، وكذلك رفع تنافسية المملكة الاقتصادية عموماً والصناعية على وجه التحديد».

وتوقّف الرئيس التنفيذي لقطاع التقنية في «زين السعودية» عند المزايا العديدة التي ستوفّرها خدمات شبكة الجيل الخامس، وتحديداً لناحية الإمكانات والحلول والخدمات المبتكرة مثل تقنيات الواقع المعزّز والافتراضي، والتشغيل الآلي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات وغيرها. هذا، بالإضافة إلى التطوّر الذي ستحدثه في مجالات الذكاء الاصطناعي، حيث ستفتح آفاقاً جديدة للمملكة في قطاعات حيوية عدة.

من جانبه قال المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» المهندس خالد بن محمد السالم أن شركة «زين السعودية» أحد شركاء إستراتيجية «مدن» لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي في إطار رؤية السعودية 2030 ومبادرات «مدن» في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب».

وأكد أن التعاون المشترك بنشر شبكة الجيل الخامس (5G) في المدن الصناعية يساهم في توفير خدمات اتصال عالية الجودة تحقق مستهدفات برنامج الإنتاجية الوطني الذي دشنته «مدن» بهدف إطلاق قدرات القطاعات الواعدة غير النفطية، ومساعدة المصانع على تحقيق أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية عبر بناء خطط تحوّل تطبق مبادئ التميز التشغيلي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، كما تعمل «مدن» على مبادرة تحفيز التحوّل الرقمي في المصانع، من خلال توفير الممكنات الرقمية المناسبة للمنشآت الصناعية وتحفيز تبني خدمات وحلول المصدر المفتوح.

وفي موازاة تغطية المشاريع الكبرى بشبكة الجيل الخامس (5G)، تتابع شركة «زين السعودية» تقديم أوسع تغطية لشبكة الجيل الخامس (5G) التي تصل إلى كل مناطق المملكة، وبإجمالي 50 مدينة عبر أكثر من 4600 برج. كما تحرص على مواكبة هذا التوسّع الجغرافي بتعزيز جودة الخدمة المقدّمة، حيث أصبحت أوّل مشغّل اتصالات في العالم يوفّر خاصية دمج الترددات لشبكتها للجيل الخامس، والتي تمكّن سرعة الإنترنت من الوصول إلى 2.4 غيغابت في الثانية.

وتأتي هذه الإنجازات بالتوازي مع فوز «زين السعودية» بثلاث جوائز خلال الدورة الرابعة عشرة لقمة Telecom Review لقادة قطاع الاتصالات، عن فئات: «أفضل نمو لمستخدمي الجيل الخامس(5G)»، و‬أفضل بنية تحتية لشبكة الجيل الخامس(5G).