أعلنت أرامكو السعودية اكتمال إصدار سندات دولية بقيمة طرح بلغت 8 مليارات دولار توزعت على 40 ألف سند وصك.وبلغ عائد الصك والسند 1.250% للسندات المستحقة خلال ثلاث سنوات، و1.625% للسندات المستحقة خلال خمس سنوات، و2.250% للسندات المستحقة خلال 10 سنوات، و 3.250% للسندات المستحقة خلال 30 سنة، و3.500% للسندات المستحقة خلال 50 سنة.وكان الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين ناصر قال في يونيو الماضي: «إن أرامكو ستنظر في استخدام جميع الأدوات المتاحة لنا؛ للوفاء بتعهدها بتوزيع الأرباح».يذكر أن أرامكو اختارت بنوك سيتي غروب إنك، وإتش إس بي سي القابضة، وجي بي مورغان تشيس وشركاه، ومورغان ستانلي، وشركة الأهلي كابيتال التي تتخذ من الرياض مقراً لها للترويج للسندات.