وقعت شركة إتقان العقارية اتفاقية تسويق مشروع مخطط بوابة التحلية مع شركة سندس العقارية المالك والمطور للمشروع، عقب اكتمال كافة التجهيزات لبدء المرحلة الثانية للبيع والإفراغ الفوري للمخطط الذي تتجاوز مساحته الإجمالية 875.289.38 مترا مربعا بحي الواحة بقلب مدينة جدة.

وتمت الاتفاقية بإشراف الأمير فيصل بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود، وبحضور الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز، وعدد من المسؤولين بالشركتين، وفق البروتوكولات الصحية لمنع انتشار وتفشي وباء كورونا.

وفي تصريح لرئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد أشار فيه إلى أن مشروع «بوابة التحلية» -المراد تسويقه- من المخططات الحيوية والواعدة بمدينة جدة، ويضم بين جنباته (544) قطعة أرض تتنوع ما بين تجارية رئيسية تتفاوت مساحاتها بين (2.150م) و (4.440م) مربعا يمكن بناء عليها (9) أدوار، وقطع سكنية تجارية تتفاوت مساحتها بين (1.150م) و (1.580م) مربعا يمكن بناء عليها (7) أدوار، وسكنية بمساحات تتفاوت بين (600م) إلى (1.200م) مربع يمكن بناء عليها (6) أدوار، ما يتيح فرصة الاستثمار لكافة شرائح المجتمع، بالإضافة إلى الخدمات العامة، حيث يحتوي المخطط على 4 مساجد و4 مدارس و4 حدائق عامة نموذجية مزودة بملاعب خاصة للأطفال.

وأفاد الرشيد بأن بيع المخطط سيكون عبر مزاد علني سيقام قريباً إن شاء الله في مدينة جدة، كما أكد على الراغبين في المزيد من الإيضاحات عن المخطط زيارة الموقع الإلكتروني للشركة، أو الاتصال بالرقم الموحد لشركة إتقان العقارية: (920001019) (0537532000)، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن شركة «إتقان العقارية» شهدت هذا العام توقيع عددٍ من الاتفاقيات لتسويق مشاريع عقارية تتميز مخططاتها بالتنوع وتكامل خدماتها بعدد من مدن المملكة عبر المزاد العلني والبيع المباشر، كما شهدت عملية البيع إقبالا كبيرا من المستثمرين والمواطنين، وتجاوزت المبيعات لأكثر من ثلاثة مليارات ريال، رغم جائحة كورونا وما يشهد العالم من تباطؤ بالاقتصاد العالمي.