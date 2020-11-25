حدد المركز السعودي لكفاءة الطاقة «كفاءة» السلوكيات الموفرة للكهرباء تزامناً مع حملتها «#وفرت_وانورت»؛ إذ أشار إلى أنه يتوجب على المستهلك اختيار المستوى الأخضر من أجل توفير 75% في مجمل البطاقة.

ومن بين النصائح والسلوكيات التي تضمنها العمل الفني «موشن جرافيك»، أن لمبة واحدة موفرة أوفر 8 مرات من اللمبة التقليدية، واستخدم تطبيق «تأكد» قبل الشراء؛ للتحقق من صحة بطاقة كفاءة الطاقة وللمقارنة بين المنتجات المشابهة.

وتحت شعار «اللمبات الموفرة تدوم أطول»، قال المركز: يزيد عمر اللمبات الموفرة أضعاف عمر اللمبات التقليدية غير الموفرة، واستخدام حساسات الحركة لتشغيل وإطفاء الإنارة تلقائيّاً عند الحاجة هو من أسهل سبل التوفير، ومن أكثرها تأثيراً للتوفير وخفض استهلاك الطاقة.

ونصح المركز بالاستفادة من ضوء الشمس في النهار بدلاً من استخدام الإنارة، وهي من السبل المساعدة لخفض استهلاك الطاقة، وأيضاً تقسيم مفاتيح الإنارة، وتشغيل الجزء الذي تحتاجه من اللمبات يساعدك على التقليل من استهلاك الطاقة.