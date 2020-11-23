أعلن البنك الأهلي التجاري، مجموعة الخدمات المالية الرائدة إقليمياً، عن إطلاق حساب الذهب الأول من نوعه على مستوى المملكة والمتوافق مع الشريعة الإسلامية، والذي يُتيح لجميع شرائح عملاء الأفراد بالبنك إمكانية شراء وبيع الذهب عن طريق قنوات البيع المعتمدة (الأهلي أون لاين أو الأهلي موبايل) بأسعار تنافسية بمضاعفات وزن 10 جرامات بشكل آمن وفعال، ليكون بذلك أول منتج ادخاري استثماري يطرح في المملكة يُسهم في تعزيز وتمكين التخطيط المالي بما يتواكب مع إسهامات البنك في تحقيق رؤية المملكة 2030 لتطوير القطاع المالي.



ويُوفر هذا المنتج المبتكر لعملاء البنك إمكانية الشراء والحفظ والبيع الفوري والاستلام العيني لسبائك الذهب بطريقة سهلة وآمنة، مجنباً العميل التعرض للمخاطر الإضافية المترتبة على عمليات تخزين الذهب وذلك برسوم تخزين مناسبة، كما يمكن أيضاً للعملاء الاختيار بين استلام سبائك الذهب ابتداء من وزن 1 كيلو أو إبقائه بخزائن البنك.



ويُشار إلى أن الذهب الذي يوفره البنك الأهلي لعملائه هو أنقى درجات الذهب (عيار 24 قيراطاً بدرجة نقاء 999.9) ومعتمد من اتحاد المعادن الثمينة ومقبول عالمياً، كما أن إصدار سبائك ذهب البنك الأهلي مصدق ومعتمد بعلامته التجارية.



ويعكس حساب الذهب الذي انفرد البنك الأهلي بإطلاقه على مستوى المملكة، دور البنك في ابتكار المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة وخدمة عملائه بما يمنحهم فرصة مميزة لتنويع أصولهم وتحقيق تطلعاتهم المستقبلية، وذلك من خلال طرح البدائل المتعددة من الأدوات والأوعية الاستثمارية، بحيث يُعتبر الذهب أداة استثمارية تجمع بين الاستثمار والادخار في آن واحد.



ويمكن لكافة شرائح عملاء البنك الأهلي من أصحاب الحسابات الجارية بالريال الذين يتطلعون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية والادخارية، فتح حساب الذهب من خلال قنوات البنك الأهلي المختلفة ابتداء من اليوم، كما يمكن تنفيذ عمليات شراء وبيع الذهب من يوم الإثنين لغاية يوم الجمعة من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 8 مساء عبر قنوات البنك الإلكترونية الأهلي موبايل أو الأهلي أون لاين.



الجدير بالذكر أن إطلاق هذا المنتج يؤكد ريادة البنك وتميزه في طرح المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة بما يحقق ميزة تنافسية على صعيد الأعمال، ويلبي تطلعات عملائه وتنوع احتياجاتهم. ولمزيد من المعلومات عن حساب الذهب الرجاء زيارة موقع البنك الأهلي (www.alahli.com).