حصد بنك الجزيرة ممثلاً في مركز اتصالات العملاء «الجزيرة فون» جوائز عالمية مرموقة، وذلك ضمن فعاليات المسابقة العالمية لمراكز اتصالات العملاء، وذلك بفوزه بالمركز الأول والميدالية الذهبية عن فئة «أفضل مركز اتصالات عملاء»، وفئة «أفضل خدمة عملاء» في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا لعام 2020، والتي أقيمت فعالياتها أخيرا في شهر أكتوبر الماضي بنسختها الافتراضية لهذا العام، علماً بأن النسخة الحالية من المسابقة شهدت أكثر من 1500 مشاركة في الفئات المختلفة للمسابقة، مما يزيد على 50 دولة حول العالم.

هذا وشارك خالد رمضان رئيس إدارة القنوات المصرفية البديلة في بنك الجزيرة، في تقديم محاضرتين بالمؤتمر، تحدث في الأولى عن دور الجزيرة فون، وتكامل عناصر الأداء لتحقيق النجاح المطلوب، وتحدث في الثانية عن أهمية خدمة العملاء ودور الجزيرة فون في إثراء تجربة العميل، من خلال توفير كافة الأنظمة والإمكانيات والصلاحيات لتحقيق أعلى مؤشرات النجاح.

يذكر أن بنك الجزيرة يلتزم بتقديم أعلى معايير الخدمة والجودة لعملاء البنك، والتي تنعكس بدورها لتبرز مكانة مركز اتصالات العملاء في بنك الجزيرة على مستوى مراكز اتصالات العملاء حول العالم، وتأتي هذه الإنجازات استمراراً للنجاحات السابقة التي حققها بنك الجزيرة، من خلال «الجزيرة فون» خلال الأعوام الماضية، حيث حصد فريق الجزيرة فون العديد من الجوائز سواء على المستوى الجماعي أو الفردي.