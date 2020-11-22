أعلنت «الخبير المالية»، شركة إدارة الأصول المتخصصة في الاستثمارات والخدمات المالية المتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية، اليوم فوزها بجائزتي «أفضل شركة استثمار في الأسهم الخاصة» على مستوى المنطقة، و«أفضل شركة في إدارة الاستثمارات» على مستوى المملكة العربية السعودية ضمن برنامج جوائز «ميا فاينانس» (MEA Finance) المرموقة لعام 2020.

يشار إلى أن جوائز «ميا فاينانس» (MEA Finance) تكرم الرواد وأصحاب الأداء المتميز والإنجازات الاستثنائية من الشخصيات القيادية والمؤسسات في قطاعات الخدمات المصرفية والتمويل والتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ويساهم برنامج الجوائز الذي تنظمه المجلة في إرساء معايير عالية لقياس التميز وتشجيع الأداء الاستثنائي على مستوى القطاع.

ونالت الخبير المالية هاتين الجائزتين تقديراً لإنجازاتها المتميزة وريادتها في السوق متفوقة على مئات المرشحين الذين خضعوا لتقييم لجنة من كبار خبراء القطاع التي أخذت بعين الاعتبار العديد من الجوانب المعيارية مثل تميز الأداء، والمزايا التنافسية، والإنجازات، والقيادة. وقد اختير الفائزون عن الفئات الخمسين للجوائز تقديراً لما قدموه من حلول مبتكرة لخدمة عملائهم بأفضل مستوى ممكن على الرغم من الصعوبات العديدة التي تخيم على المشهد الاقتصادي العام.

وحصدت «الخبير المالية» عدة جوائز خلال السنوات الماضية تقديراً لدورها البارز في دعم تطور قطاع الأسهم الخاصة في المملكة. وتشمل هذه الجوائز «أفضل شركة للاستثمار في الأسهم الخاصة في المملكة العربية السعودية» من المجلة الرائدة على مستوى القطاع «بانكر ميدل إيست». كما صنفتها شركة «جريت بليس تو وورك» في وقت سابق من العام الحالي كواحدة من أفضل بيئات العمل في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، وأيضاً المركز الأول كأفضل بيئة عمل في مجال تمكين المرأة لعام 2020 على مستوى قطاع الخدمات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، لتحافظ بذلك على مكانتها بين أهم بيئات العمل للعام التاسع على التوالي.

يذكر أن «الخبير المالية» هي شركة متخصصة في إدارة الأصول والاستثمارات البديلة والخدمات الاستثمارية، مقرها مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وهي حاصلة على ترخيص من هيئة السوق المالية السعودية برقم (37 - 07074).

عن «الخبير المالية»

«الخبير المالية» هي شركة إدارة الأصول المتخصصة في الاستثمارات البديلة، تقدم منتجات وحلولا استثمارية عالمية مبتكرة للمؤسسات والشركات العائلية والمستثمرين الأفراد المؤهلين من أصحاب الملاءة المالية العالية. كما تتميز أعمال الشركة المتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية بفاعليتها واستنادها إلى الفهم العميق لاحتياجات العملاء والإدراك الشامل لعوامل المخاطر.

يقدم قطاع إدارة الأصول في شركة «الخبير المالية» فرصاً استثمارية في الأسواق المالية المحلية والإقليمية والدولية من خلال مجموعة متنوعة من الصناديق الخاصة والعامة في قطاع العقار والصناديق الخاصة في قطاع الأسهم الخاصة للشركات، إذ يعمل فريق الاستثمار العقاري في «الخبير المالية» على هيكلة وتطوير منتجات استثمارية عقارية مبتكرة، كما تستهدف إدارة الأسهم الخاصة تطوير منتجات تستفيد من الفرص الجاذبة في عدد من القطاعات التي تشمل القطاع التعليمي والقطاع الصحي وغيرهما.

إضافة إلى ذلك، يوفر قطاع إدارة الأصول في شركة «الخبير المالية» لعملائه فرصة الاستثمار في الأسواق المالية عبر «صندوق الخبير ريت». بينما تقدم إدارة الاستثمارات البنكية خدمات استثمارية متخصصة من ضمنها عمليات الدمج والاستحواذ. كما تنفرد «الخبير المالية» بتقديم المشورة في هيكلة الكيانات وإدارة الثروات الوقفية عبر «صندوق الخبير الوقفي 1».

يقع المقر الرئيسي للخبير المالية في مدينة جدة ولديها فرع في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهي تخضع لرقابة وإشراف هيئة السوق المالية السعودية، وحاصلة على ترخيص رقم (37 - 07074).

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