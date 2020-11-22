أعلنت شركة ديميكا، وهي إحدى أكبر المزودين المستقلين لحلول رأس المال المتداول، إطلاق منصتها في المملكة العربية السعودية من خلال سحابة خاصة على Azure Stack من مايكروسوفت. وبالشراكة مع البنك السعودي البريطاني (ساب)، قامت مجموعة إدارات ومايكروسوفت بإيجاد حل أساسي لمعالجة الكوارث، إذ قامت بنقل مراكز البيانات الأوروبية لضمان الامتثال للوائح معالجة البيانات المحلية.

وبالتعاون مع شركائها، قامت شركة ديميكا بشراء وتسليم وتركيب وتهيئة Azure Stack داخل مركزي بيانات في الرياض وجدة، ليصبح بذلك أول حلول Azure Stack في المملكة. السحابة الخاصة متاحة الآن لجميع العملاء الذين لديهم متطلبات صارمة لاستضافة حلول التمويل التجاري القائمة على السحابة داخل المملكة العربية السعودية.

كما عقدت ديميكا شراكة مبدئية مع ساب في عام 2018، إذ قدمت حلول تمويل سلسلة التوريد الرائد في السوق لأكبر بنك تمويل تجاري في المملكة.

وقال رئيس قسم التكنولوجيا في ديميكا كيشور باتيل: «يسعدنا أن ندعم ساب في هدفه المتمثل في الجمع بين الامتثال للوائح البيانات المحلية مع الاستفادة من جميع مزايا منصة ديميكا. أود أيضا أن أعبر عن تقديري لشركائنا وهم مجموعة إدارات ومايكروسوفت الذين تمكّنوا من إكمال هذه العملية المعقدة في غضون 6 أسابيع في وقت كانت فيه معظم فرقنا تعمل تحت ظروف الحظر».

وعلق رئيس الشريك التجاري لمايكروسوفت العربية وائل السنوسي: «تشهد المنظمات في المملكة العربية السعودية تحولا رقميا هائلا أساسه الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، إذ تساهم هذه التقنيات في الوصول إلى آفاق جديدة للشركات والمجتمع ككل. وبالتعاون مع ديميكا ومجموعة إدارات، نعمل على تحقيق الأهداف نفسها وهي ابتكار وتقديم حلول جديدة يمكن أن تساعد العملاء على الاستفادة من التحول الرقمي لتنمية أعمالهم، وتساعدنا خبرة مجموعة إدارات في تقديم خدمات Azure Stack من مايكروسوفت، جنبا إلى جنب مع أهمية الأعمال لحل التمويل التجاري من ديميكا على تقديم قيمة حقيقية لعملائنا». وأضاف: «نحن فخورون بشراكتنا معهم، في الاستفادة من تكنولوجيا مايكروسوفت لتقديم حلول تمويل التجارة السحابية للبنك السعودي البريطاني (ساب) داخل المملكة».

من جانبه، قال مدير عام التجارة العالمية وتمويل الذمم المدينة في ساب ديفيد ليزلي: «يسعدنا في ساب الانضمام إلى أحد رواد السوق في مجال تمويل سلسلة التوريد لتقديم منصة رقمية متطورة للسوق السعودية، إذ تدعم هذه المنصة مبادرة رؤية 2030 لضخ السيولة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستفادة من التمويل على أساس قوة ائتمان المشتري. إن تقديم مشروع رائد ليكون أول من يستضيف محليا منصة رقمية قائمة على الحوسبة السحابية على الرغم من فايروس كورونا هو شهادة على قوة كل من ساب وديميكا. وهذا أيضا يحافظ على مكانتنا في ساب كمزود رائد للحلول التجارية في المملكة، وابتكار الحلول الرقمية لنلبي احتياجات عملائنا».

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عن البنك السعودي البريطاني (ساب):

البنك السعودي البريطاني (ساب) هو مؤسسة مالية مرخصة وخاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي. وتم تأسيسه في عام 1978 كشركة مساهمة سعودية، وهو شركة زميلة لمجموعة HSBC.

ويقدم «ساب» خدمات مالية ومصرفية متكاملة، كالخدمات المصرفية الشخصية، والخدمات المصرفية للشركات والاستثمار والخدمات المصرفية الخاصة والخزينة. ويبلغ رأسمال ساب المدفوع 20.5 مليار ريال سعودي، بعد الاندماج قانونياً مع البنك الأول ليصبح البنكان كياناً واحداً من أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية.

عن شركة ديميكا:

ديميكا هي شركة Fintech سريعة النمو تقدم حلول رأس المال المتداول للشركات الكبيرة والبنوك مع مجموعة واسعة من منتجات تمويل المستحقات والمخزون والذمم الدائنة. تركز الشركة على العملاء من دول متعددة في جميع أنحاء العالم، عبر الصناعات والقطاعات، وتتطلب تسهيلات من 50 مليون دولار أمريكي إلى 750 مليون دولار أمريكي. واليوم، هناك ما يزيد على 16 مليار دولار أمريكي من التمويل المعلق على المنصة المقدمة من مجموعة متنوعة من البنوك والمستثمرين المؤسسيين.