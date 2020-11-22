كشفت لولو رائدة تجارة التجزئة في المنطقة بأنها ستطلق حملتها «حلم القيادة»، ابتداء من 22 نوفمبر، حيث ستمنح عملاءها فرصة الفور بـ 16 سيارة ميني كوبر، بالإضافة لخصومات هائلة على جميع المنتجات في جميع الأقسام، احتفالاً بالذكرى السنوية الـ 11 وبالتزامن مع عروض «الجمعة السوداء» حول العالم.

العرض لن يسلط الضوء على الإلكترونيات، وأجهزة الجوالات والأزياء فقط، بل سيكون على المنتجات الرئيسية في السوبرماركت وأقسام المنتجات الطازجة، وعروض الذكرى السنوية تم الإعلان عنها من خلال مؤتمر صحفي عن بعد في الرياض بحضور شهيم محمد المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية، والسيد ياسر حسين أحمد القحطاني المدير الإقليمي للموارد البشرية والشؤون الإقليمية لمجموعة لولو السعودية، والمهندس محمد أحمد عبدالجليل بوبشيت المدير التنفيذي لشركة لولو السعودية، المنطقة الشرقية، والسيد عبدالله حمدان السويلم مدير التسويق.

وشارك شهيم محمد قائلاً: «خلال كل هذه السنوات ونحن نقدم الخدمة لسكان المملكة العربية السعودية، لاحظنا إقبالا كبيرا على المنتجات المستوردة والعالمية التي تأتي في مقدمة المنتجات التي تتميز بها لولو لجذب قاعدة عملاء من مختلف العرقيات. وكجزء من العرفان لعملائها، نحن نحتفل بالذكرى السنوية الـ 11 مع عروض هائلة لم يسبق لها مثيل ليس لها مثيل، وليس فقط تسليط الضوء على إهداء السيارات، بل أيضاً إظهار الخصومات المختلفة في المتجر، الصفقات المباشرة، عروض الساعة والعروض المفاجئة، عروض المزاد، وعروض الاستبدال».

وبالتزامن مع عروض الذكرى السنوية ستطلق لولو «الجمعة المذهلة»، والتي ستوفر خصومات هائلة على معظم الأقسام الرئيسية، مثل الإلكترونيات (60%)، الهواتف الذكية (حتى 45%)، الألعاب (حتى 70%)، الأجهزة المنزلية (حتى 50%)، الأواني المنزلية (حتى 75%)، العطور (حتى 70%)، الأزياء (حتى 50%)، وحتى أقسام السوبرماركت وصولا لـ(60%)، والمزيد من المنتجات الرئيسية من منتجات الأغذية والمنتجات الطازجة، التي سيتكون متوفرة خلال موسم «الجمعة السوداء» حول العالم.

كما سيتم التعاون مع البنوك وخدمات الدفع الإلكتروني لعروض الاسترجاع النقدي على الشراء سواء من الأونلاين أو المتجر، أمريكان اكسبرس – أنفق 500 ريال أو أكثر واحصل على 50 ريالا استرجاعا نقديا، وبنك ساب الأول – خصم 10% عن الشراء بأكثر من 500 ريال لحاملي بطاقة بنك ساب الأول. كحد أقصى 100 ريال خصم، بالإضافة إلى عرض «حلم القيادة» والذي سيكون ساريا حتى 22 فبراير 2021. وللحصول على كوبون المسابقة كل ما على العملاء هو تحميل «تطبيق لولو» للتسوق من خلال أجهزة الأندرويد أو الآي أو اس، والتسجيل وتعبئة البيانات المطلوبة.

وللتعامل مع الطلب العالي، أضافت «لولو» المزيد من السيارات وزادت من قوة مركز اتصالها الموحد من خلال إضافة المزيد من الموظفين، لتسهيل الوصول وخدمة عملائها الكرام.

والعرض مستمر حتى 5 ديسمبر، وستكون متوفرة في جميع فروعها الـ 17 حول المملكة ومن خلال الموقع الإلكتروني: www.luluhypermarket.com/en-sa/ وكجزء من تنوع منتجاتها عالية الجودة، قامت «لولو» بالتأكد من توفير تجربة تسوق آمنة لمتسوقيها، من خلال توفير الإجراءات الوقائية والصحية، من وسائل الدفع بدون لمس إلى التأكد من سلامة الموظفين، والتأكيد على التعقيم المتكرر للمخازن وسيارات التوصيل.