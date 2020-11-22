في بادرة وطنية تُعد الأولى من نوعها، أطلقت البنوك في المملكة مجتمعة، وبدعم من مؤسسة النقد العربي السعودي، حملتها التوعوية #خلها_لك، التي تهدف إلى توعية المجتمع بأساليب عمليات الاحتيال المتنوعة، للحد من أثارها المترتبة على المجتمع والفرد.

وفي ظل تطور التقنيات التي يواكبها بطبيعة الحال تطور في عمليات الاحتيال ووسائلها، تأتي هذه الحملة لتؤكد أهمية عدم التهاون والتراخي في الحفاظ على البيانات الشخصية والمصرفية، وعدم الاستجابة للمكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية التي تهدف إلى الحصول على معلومات خاصة بالحسابات المصرفية أو الشخصية، مع الحرص التام على تجنب التواصل مع الجهات غير المرخصة والمجهولة التي تدعي أنها جهات رسمية، وتطلب البيانات الخاصة كأرقام البطاقات الائتمانية، أو الأرقام السرية للحسابات المصرفية بذريعة تحديث البيانات أو الفوز بجائزة، أو وجود مشكلة بالحساب المصرفي، وغيرها.

وتُعد المملكة واحدة من أقل الدول تسجيلاً لعمليات الاحتيال المالي والمصرفي على مستوى العالم، ولم تُؤثِر بيئة التعاملات المالية، نتيجة للجهود التي تبذلها مؤسسة النقد العربي السعودي، ودورها الفاعل في رفع مستوى الوعي بأساليب الاحتيال من خلال إصدار دليل لمكافحة الاحتيال المالي، وإرشادات الرقابة الداخلية في البنوك، والتي يتم تحديثها بشكل دوري، بالإضافة إلى تطبيقها لحزمة من الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة والتي عملت على مكافحة عمليات الاحتيال المالي والمصرفي خلال الفترة الماضية والحد من انتشارها.