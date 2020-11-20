نفذت خمس جهات حكومية وهي وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة التجارة والجمارك السعودية وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، جولات رقابية على مصانع الأجهزة المنزلية للتأكد من التزامها بالمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة والمتعلقة بكفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية.

وشملت الحملة جميع المصانع في مناطق المملكة، واستهدفت في المكيفات ذات السعة الصغيرة (السبلت والشباك) والثلاجات والمجمدات والغسالات والنشافات، وتمت زيارة 13 مصنعًا منها 4 مصانع في المنطقة الوسطى و5 مصانع في المنطقة الشرقية و4 مصانع في منطقة مكة المكرمة، وبلغ إجمالي عدد العينات المسحوبة 25 عينة، فيما بلغ عدد إجمالي العينات غير مطابقة عينتين.