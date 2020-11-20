شهدت منطقة القصيم، أمس (الخميس)، غزو أسراب من الجراد، وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مرئية لمهاجمة الجراد المزروعات والأشجار، وحذّر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المواطنين والمزراعين من تناول الجراد أو لمسه وبيعه؛ وذلك بسبب الرش بالمبيدات الحشرية، كما دعا المزارعين إلى عدم إخراج المواشي والطيور من الحظائر أو الرعي في المناطق التي تم تعرضها لعمليات المكافحة والرش بالمبيد.

وكشفت الفرع استمرار أعمال مكافحة الجراد الصحراوي من قِبل فرق الاستكشاف والمكافحة الميدانية في محافظات عدة، واستكشاف ومعالجة مساحات كبيرة، مؤكداً أن عمليات الاستكشاف والمكافحة مستمرة حتى إعلان التطهير وانقضاء الإصابة تماماً، وفرق المكافحة تلاحق في الوقت الحالي أسراب ومجاميع الجراد في مركز الشيحية، وستستمر أعمال الاستكشاف والمكافحة المكثفة إلى أن يتم القضاء عليها.