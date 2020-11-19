استناداً للنجاح اللافت الذي حصدته فعالياتها السابقة للبيع عبر البث المباشر، تستعد هواوي مجدداً لإطلاق #كرنڤال_التخفيضات_الكبرى_من_HUAWEI. وستقدم الاحتفالات عروضاً وخصومات هائلة تصل حتى 90% على المجموعة الواسعة من منتجات هواوي بما يشمل الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة الصوتية والحواسيب والأجهزة اللوحية. وستنطلق الاحتفالات اعتباراً من 25 نوفمبر على قناة هواوي السعودية Huawei Saudi YouTube على يوتيوب وعلى صفحات هواوي الرسمية على تويتر و فيسبوك وعلى منصة HUAWEI Video. وسيتضمّن #كرنڤال_التخفيضات_الكبرى_من_HUAWEI فتح باب الطلب المسبق على الهاتف الذكي المنتظر HUAWEI Mate40 Pro.

وتعكس هذه الفعالية المخصصة للبيع عبر البث المباشر دخول هواوي القوي إلى مجال فعاليات البيع عبر البث المباشر والتسوق الرقمي عبر الإنترنت، والتي شهدت نمواً لافتاً مؤخراً بسبب الظروف الحالية وتطور المنصات الرقمية. وحققت فعاليات هواوي للبيع عبر البث المباشر إنجازات كبيرة؛ حيث سجل «الكرنڤال الصيفي من هواوي» مؤخراً مبيعات قوية وصلت إلى 6.38 مليون دولار (الحجم الإجمالي للبضائع GMV).

سيتم استضافة #كرنڤال_التخفيضات_الكبرى_من_HUAWEI اعتباراً من يوم 25 نوفمبر

سيحظى المستهلكون بفرصة الاستفادة من صفقات حصرية وعروض متنوعة تشمل حزم عروضٍ ضخمة وتخفيضات هائلة لمدة محدودة وسحوبات على جوائز، فضلاً عن خصومات تصل إلى 90%. وستتيح الفعالية للمستهلكين إمكانية الطلب المسبق لهاتف HUAWEI Mate40 Pro والاستفادة من عرضٍ حصري مع هدية قيمة تشمل الشاحن اللاسلكي وبنك الطاقة من هواوي ومزايا أعضاء VIP.

كما ستقدم هواوي للمستهلكين حزمة هواوي الكبرى التي تشمل هاتف HUAWEI P40 Pro+ وحاسوب HUAWEI MateBook X وسماعات HUAWEI Freebuds Pro اللاسلكية وساعة HUAWEI WATCH GT 2 Pro مقابل 1,199 ريالاً سعودياً فقط بدلاً من 12,566 ريالاً سعودياً، إضافة إلى حزمة أخرى تتضمن هاتف HUAWEI P40 Pro وحاسوب HUAWEI MatePad Pro 4G وساعة HUAWEI WATCH GT 2 (قياس 42 ملم –بلون الذهب الوردي) وسماعات HUAWEI Freebuds 3 (السلكية) مقابل 899 ريالاً سعودياً بدلاً من 8046 ريالاً سعودياً، فضلاً عن العديد من الهدايا والعروض والخصومات الخاطفة.

هاتف HUAWEI Mate40 Pro

إضافة لأدائه القوي بفضل معالج Kirin 9000، الأول والوحيد في العالم المُصنّع من رتبة 5 نانومتر مع مودم لاتصالات الجيل الخامس، يمتاز هاتف HUAWEI Mate40 Pro بتصميم الحلقة الدائرية (Space Ring) الشهير، الذي يتكامل مع شاشة «هواوي هوريزن ديسبلاي» Huawei Horizon المنحنية بمقدار 88 درجة. وترتكز تجربة تصوير الفيديو على الكاميرا السينمائية الفائقة Ultra Vision Cine التي تقدم مقاطع بدقة مشابهة للأفلام السينمائية بالاعتماد على تقنية المدى الديناميكي العالي (HDR)، وخاصية اللقطات فائقة الثبات Steady Shot وميزة تتبع اللقطات، وخاصية إزالة التشويش باستخدام العدسة العريضة، فضلاً عن ميزة Story Creator التي تسمح بإضافة تأثيرات سينمائية نهائية. إلى جانب ذلك، يأتي هاتف HUAWEI Mate 40 Pro مزوداً ببطارية تدوم طويلاً باستطاعة 4400 ميلي أمبير ساعي، يمكن إعادة شحنها باستخدام خاصيتي الشحن السلكي واللاسلكي فائق السرعة من هواوي HUAWEI SuperCharge باستطاعة 66 واط و50 واط. كما يقدم الهاتف ابتكارات جديدة في مجال التفاعل الذكي من خلال ميزة التحكم عبر الإيماءات المدعمة بالذكاء الاصطناعي AI gesture control، وميزة تشغيل الشاشة عند النظر إليها Eyes on Display، ووضع التشغيل الدائم للشاشة Always-On Display، إضافة إلى خاصية العرض على عدة شاشات Multi-Screen Collaboration. ويضاف إلى ذلك حصول الهاتف على المصادقة الثنائية البيومترية وحماية الخصوصية بالذكاء الاصطناعي.

حاسوب HUAWEI MateBook 14 R5

يتمتع حاسوب HUAWEI MateBook 14، الذي يعد الإضافة الأحدث لمجموعة حواسيب MateBook الشخصية سهلة الحمل من هواوي، بتصميم أنيق ومميز ومزايا ذكية ضمن هيكل متين وخفيف الوزن. وتأتي سهولة الحمل دون التأثير مطلقاً على الأداء والمزايا؛ حيث يتوافر الحاسوب مع شاشة العرض الكاملة FullView Display بحجم 14 بوصة وبدقة 2K، ومعالج AMD Ryzen ™ 4000 H-Series الجديد المصنّع برتبة 7 نانومتر، وذاكرة وصول عشوائي سعة 16 جيجابايت وغيرها من المزايا التي تتكامل مع حلول هواوي، مثل نظام هواوي شير HUAWEI Share الذي يتيح للمستهلكين القيام بالمزيد من المهام عبر جميع سيناريوهات الاستخدام.

علاوةً على ذلك، ستتوفر عروض مخصصة لهاتف HUAWEI MATE40 Pro وحاسوب MateBook 14 خلال #كرنڤال_التخفيضات_الكبرى_من_HUAWEI الذي سيستمر لثلاثة أيام.

وخلال #كرنڤال_التخفيضات_الكبرى_من_HUAWEI، يمكن للمستهلكين أيضاً الاستفادة من عرض الاسترداد النقدي بقيمة 100 ريال سعودي عند شراء أي جهازين معاً بقيمة تتخطى 2500 ريال سعودي، بالإضافة إلى عرض الاسترداد النقدي بقيمة 200 ريال سعودي عند شراء جهازين معاً بقيمة تزيد عن 4000 ريال سعودي.

ونظراً لأن التسوق عبر الإنترنت وحلول البيع الرقمية أصبحت معياراً جديداً اليوم، يميل كل من المستهلكين والعلامات التجارية للاعتماد على بدائل رقمية. وتواصل هواوي المضي في هذا الاتجاه عبر إطلاق #كرنڤال_التخفيضات_الكبرى_من_HUAWEI الذي يُمكن متابعته عبر منصة هواوي فيديو HUAWEI Video وصفحات هواوي الرسمية على يوتيوب وتويتر وفيسبوك من خلال الروابط أدناه.

يوتيوب: Huawei Saudi

فيسبوك: HUAWEI Mobile KSA

تويتر: HUAWEI Mobile KSA