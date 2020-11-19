كشف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان لـ«عكاظ»، عن وجود آلية لتظلم مستهلكي الكهرباء تعمل عليها وزارة الطاقة ليصبح التظلم أكثر تيسيرا للمستهلك للتواصل وضمان الحصول على حقه، فيما أكد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم، أن الهيئة تعمل على أن تصل الخدمة إلى المستهلك بشكل دائم.وفي هذا السياق، كشف رصد حديث حصول الشركة السعودية للكهرباء على المرتبة الثامنة بين أكبر شركات الكهرباء في دول مجموعة العشرين بـ128 مليار دولار من حيث إجمالي قيمة الأصول.وتُشكّل الإصلاحات التي أعلنها وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان نقطة انطلاق لتحقيق مستهدفات وزارة الطاقة من القطاع، المتوافقة مع رؤية «المملكة 2030»، التي تشمل جوانب منها: «الانتقال نحو المزيج الأمثل للطاقة المُستخدم لإنتاج الكهرباء في المملكة، مع التحول إلى الطاقة المتجددة ومصادر الغاز عالي الكفاءة، والتقليل من الاعتماد على الوقود السائل لتوليد الكهرباء، وتعزيز كفاءة منظومة الكهرباء، ورفع مستويات الأمان والموثوقية لشبكات النقل والتوزيع، لتيسير إدماج مصادر الطاقة المتجددة ضمن هذه الشبكات، والربط الكهربائي مع الدول المجاورة، وتحقيق مستوى أفضل من الالتزام البيئي والتقليل من الأثر الكربوني للقطاع».