تقيم الهيئة السعودية للمقاولين، ملتقى تمويل المقاولين بنسخته الثانية بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي، الذي سيقام «عن بعد» يومي 24 - 25 نوفمبر الجاري، بمشاركة العديد من البنوك السعودية وشركات التمويل.ويتضمن الملتقى عدداً من جلسات النقاش وورش العمل المقدمة من خلال عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والمؤسسات التمويلية وقطاع البنوك، التي ستتطرق إلى معظم المواضيع التي تهم قطاع المقاولات من الناحية التمويلية.وستناقش الجلسة الافتتاحية تحديات تمويل قطاع المقاولات، إلى جانب العديد من ورش العمل مثل «آلية تمويل عقود ومشاريع المقاولات، مفهوم تمويل الفواتير، تمويل تأجير وشراء المعدات، اصنع منتجك التمويلي بنفسك، إعداد المستندات المطلوبة للحصول على التمويل».وتأتي إقامة ملتقى تمويل المقاولين الثاني بعد تحقيق النسخة السابقة نجاحاً كبيراً من حيث عدد الحضور والفائدة العائدة على قطاع المقاولات من البرامج التثقيفية والتوعوية من خلال الملتقيات والندوات التي تساعد القطاع على الحصول على خيارات التمويل اللازمة.