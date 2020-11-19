اخترق مؤشر سوق الأسهم الرئيسي خلال تداولاته أمس (الأربعاء) مستوى 8600 نقطة، بارتفاع نسبته 0.57% صاعدا 48 نقطة، مسجلا أعلى إغلاق منذ أغسطس 2019، وارتفعت أسهم العديد من الشركات بنسبة تتجاوز 9%، عند أعلى مستوى يومي لها، شملت أسهم شركات «صناعة الورق، الصادرات، صدق، الأهلية»، وشهد سهم شركتي «لازوردي، ونسيج» تداولات عالية جدا، تجاوزت عدد الأسهم الحرة لها، في إشارة إلى التدوير العالي لأسهمها.وتمت أمس، صفقة خاصة في السوق السعودي على «بن داود» بنحو 10.4 ألف سهم، بقيمة بلغت 1.2 مليون ريال. وكذلك 9 صفقات خاصة على «المجموعة السعودية» بنحو 1.56 مليون سهم، وبقيمة إجمالية بلغت 39 مليون ريال، ومثلت الصفقات التي تمت على السهم نحو 0.35% من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها 450 مليون سهم.وأعلنت شركة «الحسن شاكر» قبول مجلس الإدارة -بالتمرير- طلب المهندس عزام المديهيم عدم تجديد عقده رئيسا تنفيذيا للشركة، اعتباراً من أمس.