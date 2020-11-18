أعلنت روشن، المطور العقاري الوطني للمناطق السكنية وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن حيّها الأول في مدينة الرياض الذي تمتد مساحته لأكثر من 20 مليون متر مربع ويضم أكثر من 30 ألف وحدة سكنية، وهو أول أحياء روشن التي سيتم تنفيذها ضمن خطة على مدى 10 سنوات لتطوير عدة أحياء في 4 مناطق رئيسية وأكثر من 9 مدن في مختلف مناطق المملكة.

ويتميز الحي الأول بموقعه الاستراتيجي شمال مدينة الرياض بالقرب من جامعة الأميرة نورة وجنوب مطار الملك خالد الدولي. ويربط هذا الموقع الحيوي السكان بالطرق الرئيسية وشبكة المواصلات، إضافة إلى الحدائق وطرق المشاة ومسارات الدراجات الهوائية والمطاعم والمقاهي والمدارس والمساجد، التي تم تطويرها ضمن أعلى المواصفات ومن شأنها توفير أسلوب حياة فريد، مع الحفاظ على التصاميم التراثية والحضرية التي تُبرز عراقة وثقافة العاصمة، بما يتوافق مع الاحتياجات اليومية والتطلعات المستقبلية لمختلف شرائح المجتمع السعودي. وسيساهم الحي الأول في مدينة الرياض برفع جودة الحياة ضمن خطة رؤية 2030.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفيد جروفر،: «يُعتبر إعلان حي الرياض الأول خطوتنا الأولى الفارقة نحو تحقيق رؤيتنا التي نطمح من خلالها إلى أن نكون المطور العقاري الوطني الموثوق في المملكة. نحن حريصون في روشن على المساهمة في زيادة نسبة معدلات تملك الوحدات السكنية للسعوديين إلى 70% خلال الأعوام الـ10 المقبلة، بما يتوافق مع رؤية 2030، وتوفير وحدات سكنية عالية الجودة ومرافق متكاملة تتناسب مع تطلعات المجتمع السعودي».

وستكون الوحدات السكنية متاحة للبيع على الخارطة خلال النصف الأول من عام 2021.

يذكر أن روشن شركة تطوير عقاري وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى تطوير أحياء سكنية بمعايير عالية الجودة تتناسب مع تطلعات المجتمع السعودي. وستعمل روشن على الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق العقاري نتيجة الطلب الكبير على قطاع الإسكان في المملكة، إلى جانب المساهمة في زيادة نسبة تملك الوحدات السكنية إلى 70% تماشياً مع أهداف صندوق الاستثمارات العامة ورؤية المملكة 2030.

وستقوم روشن بتطوير وبناء أحياء سكنية حديثة ومتكاملة في 4 مناطق ضمن 9 مدن رئيسية. وستسهم أحياؤها في دعم قطاعات التشييد والبناء والبنية التحتية، من خلال الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المحلية وتوطين الخبرات العالمية لتعزيز نمو القطاع العقاري في المملكة.