وقعت وزارة المالية اتفاقية مع البنك السعودي البريطاني (ساب) لتمويل سلسلة إمدادات الوزارة بترتيب من المركز الوطني لإدارة الدين، وذلك في إطار التعاون المثمر بين القطاع المالي في المملكة والمؤسسات المالية المحلية. وذلك يوم الاثنين 16 نوفمبر الحالي بمقر الوزارة في مدينة الرياض.

ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين فهد السيف، ومن بنك ساب العضو المنتدب ديفيد ديو، برعاية رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية عبدالعزيز بن صالح الفريح، وحضور عدد محدود من كبار المسؤولين التنفيذيين في الوزارة والبنوك السعودية.

وتنص الاتفاقية على تنفيذ برنامج تمويل سلسلة الإمداد كحل مالي لإدارة النقد والسيولة لدى الوزارة بحيث يتم تمويل أوامر الدفع من قبل المؤسسات المالية لسداد مستحقات الموردين من القطاع الخاص بشكل فوري حال اعتمادها، بهدف رفع كفاءة عملية إجراءات صرف المستحقات للقطاع الخاص للوزارة وتطوير إدارة السيولة، بحيث يتولى البنك تمويل المستخلصات المؤهلة للصرف وسدادها للقطاع الخاص بشكل فوري وفق اتفاقية إطارية بينه وبين الوزارة.

وعقب توقيع الاتفاقية، صرح السيد ديفيد ديو قائلاً: «نفخر بصفتنا من أوائل البنوك المشاركة في برنامج تمويل سلسلة الإمداد مع وزارة المالية، الذي يعد ضمن المبادرات الهادفة لتطوير القطاع المالي، ويخلق آثاراً إيجابية على النمو الاقتصادي للمملكة ككل، إذ يسعى البرنامج لتعزيز الشفافية في التعاملات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويسهم في تحفيز ودعم الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية، ورفع كفاءة إدارة التدفقات النقدية للوزارة، إلى جانب تحصيل مستحقات القطاع الخاص بشكل أسرع ما يزيد من كفاءة السيولة لدى الشركات، وبالتالي ينتج عن ذلك تسريع عجلة الاقتصاد بشكل إيجابي».

وأضاف ديفيد ديو: «أود الإشارة هنا إلى أن مشروع الاندماج القائم بين بنكي ساب والأول سوف ينتج عنه إنشاء كيان مصرفي جديد، قادر على دعم طموحات المملكة بشكل أقوى من أي وقت مضى، وذلك بفضل قدراته وإمكاناته المعززة. وبناء على ذلك سنسعى جاهدين لمواصلة مسيرتنا المتميزة في تطوير القطاع المالي ودعم المبادرات التنموية من خلال تعزيز شراكاتنا مع المؤسسات الحكومية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030».

يذكر أن «ساب» تجمعه شراكات إستراتيجية مع مجموعة من مؤسسات القطاع الحكومي، مبنية على أساس التعاون المشترك لتحقيق مبادرات وبرامج الرؤية الوطنية 2030، ومسارعة الخطى في دفع عجلة التقدم والتطوير وإيجاد الحلول الساعية لتحقيق التنمية المستدامة بما يواكب توجهات وتطلعات القيادة.

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عن البنك السعودي البريطاني (ساب):

البنك السعودي البريطاني (ساب) هو مؤسسة مالية مرخصة وخاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي. وتم تأسيسه في عام 1978 كشركة مساهمة سعودية، وهو شركة زميلة لمجموعة HSBC.

ويقدم «ساب» خدمات مالية ومصرفية متكاملة، كالخدمات المصرفية الشخصية، والخدمات المصرفية للشركات والاستثمار والخدمات المصرفية الخاصة والخزينة. ويبلغ رأسمال ساب المدفوع 20.5 مليار ريال سعودي، بعد الاندماج قانونياً مع البنك الأول ليصبح البنكان كياناً واحداً من أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية.