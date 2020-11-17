أكد متخصصون أن المواطنين والمقيمين أصبحت لديهم ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك عبر اقتنائهم للمبات الموفرة (LED)، بدليل تزايد الحركة الشرائية على هذه المنتجات بأحجامها وألوانها المختلفة سواء داخل المنزل أو المرافق المحيطة به.

وأشاروا إلى أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة نجح في تحقيق الصدى الواسع لحملاته التوعوية التي بدأها منذ 2014، وعمت مختلف أرجاء الوطن تحت مسمى الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة (لتبقى)، وضمن الجهود التي يبذلها بالتعاون مع عدة جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة، وتنسق جهودها للسيطرة على تزايد استهلاك الطاقة في المملكة، بهدف الحد من الاستهلاك المتزايد للطاقة، ورفع كفاءة الاستهلاك.

وحث المركز السعودي لكفاءة الطاقة على اختيار لمبات الإنارة من نوع LED الأكثر توفير، وتهدف حملة «#وفرت _ وأنورت» التوعوية، إلى التوعية بالسلوكيات الواجب اتباعها للتوفير في استهلاك الإنارة، سواء قبل شراء منتج الإنارة بالتركيز على الأعلى كفاءة، أو بعد تركيب المنتج باتباع سلوكيات بسيطة تضمن تحقيق التوفير في استهلاك الطاقة.