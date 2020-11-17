تستعد «لولو» الرائدة في تجارة التجزئة لعروض «الجمعة المذهلة»، التي ستنطلق يوم (الجمعة) القادم، إذ ستوفر الكثير من العروض والتخفيضات على الإلكترونيات، الجوالات، الملابس والمزيد من المنتجات في البقالة والمنتجات الطازجة، وذلك بالتزامن مع موسم «الجمعة السوداء» حول العالم.

وعن «الجمعة المذهلة» قال شهيم محمد، المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية: «نحن سعداء بإطلاق أكبر العروض خلال هذا الموسم، الذي طال انتظاره خلال العام، إذ بإمكان الزوار التمتع بتخفيضات كبيرة على معظم الأقسام في المتجر، مثل التقنية، الأزياء، الأجهزة المنزلية، وحتى منتجات البقالة.

وأضاف: قمنا بدعم منصتنا الإلكترونية بعروض وخصومات حصرية، وأكواد خصم للتوصيل المجاني لكافة أنحاء المملكة، نحن فخورون بأن نتعاون مع البنوك والمدفوعات الرقمية لعروض الاسترجاع النقدي والقسائم والخصومات الإضافية.

من جهة أخرى ولاحتمالية الطلب العالي على المنتجات، قامت «لولو» برفع عدد سيارات التوصيل، ورفعت مستوى جاهزية مركز الاتصال، من خلال رفع عدد الموظفين لخدمة العملاء على أعلى مستوى.

هذا وتستمر عروض «لولو» حتى 5 ديسمبر، وستكون متوفرة في أكثر من 17 فرعاً حول المملكة وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني: luluhypermarket.com وكجزء من منتجاتها عالية الجودة، حرصت «لولو» على توفير تجربة تسوق آمنة من خلال رفع مستوى الاحتياطات الصحية والتعقيم، من خلال توفير خدمة الدفع بلا لمس والإجراءات الاحتياطية للموظفين، إضافة إلى الغسيل والتعقيم المتكرر للمستودع وسيارات النقل.