دشن وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم (الثلاثاء) منصة «استيراد» لتقديم حزمة من الخدمات الإلكترونية لمستوردي الشعير من القطاع الخاص.

ويأتي تدشين المنصة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بإسناد مهمة استيراد الشعير للقطاع الخاص وفقاً للضوابط المعتمدة، وذلك في إطار توجه الدولة، لتشجيع القطاع الخاص، وإفساح المجال أمامه؛ لزيادة مساهمته في الاقتصاد في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويمكن للقطاع الخاص الراغب في التأهيل والاستيراد التسجيل من خلال المنصة بموقع المؤسسة العامة للحبوب www.sago.gov.sa/es/import، التي تتيح للشركات القيام بعملياتها كافة، من تأهيل وأذونات استيراد وفسح للشحنات من خلال منصة موحدة تسهيلاً لإجراءات الاستيراد والمحافظة على الوفرة واستقرار السوق.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق، أخيراً، على قرار إسناد عملية استيراد وبيع الشعير إلى القطاع الخاص؛ دعماً للقطاع وتنفيذاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال زيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، إذ يعتبر قطاع استيراد وبيع الشعير من القطاعات المهمة في الاقتصاد الوطني في المملكة، التي تعد الأولى عالمياً في استيراد الشعير، إذ بلغ حجم الواردات هذا العام نحو 5.8 مليون طن، وذلك وفقاً للموقع الرسمي للمؤسسة العامة للحبوب.