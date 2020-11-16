حصدت شركة التعاونية للتأمين جائزة «المساهمة المتميزة للتأثير المجتمعي 2020»، التي منحتها مجلة كابيتال فايننس انترناشونال العالمية «CFI» تقديراً لمبادراتها في دعم الجهود الوطنية لمكافحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

لجنة التقييم في مجلة CFI، التي تمنح هذه الجائزة للشركات الملتزمة بمسؤوليتها نحو مجتمعها والمنطقة التي تعمل فيها، أشادت بالمبادرات التي نفذتها شركة التعاونية للتأمين منذ تحوّل الفايروس إلى جائحة وانتشاره على مستوى العالم، وعلى رأس هذه المبادرات دعم جهود وزارة الصحة بمبلغ 25 مليون ريال، والاستفادة من هذا المبلغ في تنفيذ عدد من المشاريع التي ساهمت في مواجهة الفايروس.

هذا وكانت «التعاونية» قد أطلقت 13 مبادرة لمساعدة المجتمع والعملاء والموظفين على التعامل مع جائحة كورونا، وقامت بإنشاء 21 مركزاً لفحص كورونا الموسّع (تأكد) في مدن عدة بالمملكة، تتيح الفحص من المركبة لنحو 20 ألف زائر يومياً، الأمر الذي كان له عظيم الأثر في دعم جهود وزارة الصحة، من خلال زيادة عدد الفحوصات اليومية للحد من انتشار فايروس كورونا داخل المجتمع.

وقد نفذت التعاونية أيضاً مبادرة لدعم جهود مركز اتصال وزارة الصحة 937 بمشاركة فريق من المتطوعين، مكون من 163 طبيباً ومسؤول اتصال عملوا لنحو 36 ألف ساعة، ووزعوا 10 آلاف حقيبة مواد تعقيم، وأجروا أكثر من 13 عملية تعقيم.

وفي هذا الإطار أعرب نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال في التعاونية للتأمين ماجد البهيتي عن سعادته واعتزازه بفوز التعاونية بهذه الجائزة، التي تأتي تقديراً للمبادرات التي نفذتها الشركة لمساعدة المجتمع السعودي على تجاوز أزمة كورونا، وهو ما يعكس الدور الوطني والمسؤولية المجتمعية التي تتميز بها التعاونية، إذ قامت الشركة بتسخير مواردها البشرية والمالية لدعم جهود وزارة الصحة في حماية المجتمع.

وأشاد البهيتي بالدور الذي قامت به وزارة الصحة لتشجيع الجهود التطوعية وإتاحة الفرصة للشركات الوطنية والجهات الحكومية، لتقديم المساعدات والإسهامات الداعمة للوطن استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، لمساعدة المملكة على تجاوز المرحلة الحرجة من انتشار الفايروس، مشيراً إلى أن الجهود التي قامت بها وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى لمواجهة هذا الفايروس هي مدعاة فخر لكل من يعيش على أرض هذا الوطن، ولاسيما أن تلك الجهود كان لها الأثر الإيجابي الواضح في تجاوز المجتمع السعودي مخاطر هذه الجائحة.

وقال البهيتي: «إن فوز التعاونية بهذه الجائزة هو حافز إضافي لنا، وللدور الذي نقوم به تجاه مملكتنا، ومن خلال المبادرات التي قمنا بتنفيذها برزت التعاونية كنموذج مثالي للشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي، والعمل سويةً لدعم مجتمعنا».