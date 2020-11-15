حث المركز السعودي لكفاءة الطاقة، على اختيار لمبات الإنارة من نوع LED الأكثر توفيراً، وتهدف حملة «#وفرت _ وأنورت» التوعوية إلى التوعية بالسلوكيات الواجب اتباعها للتوفير في استهلاك الإنارة، سواء قبل شراء منتج الإنارة بالتركيز على الأعلى كفاءة أو بعد تركيب المنتج باتباع سلوكيات بسيطة تضمن تحقيق التوفير في استهلاك الطاقة.



وتشمل الرسائل الرئيسية للحملة الآتي، الإضاءة على المستوى الأخضر توفر ثماني مرات عن الإضاءة التقليدية، والإضاءة على المستوى الأخضر توفر حتى 75% من الاستهلاك، الإضاءة الموفرة (LED) يدوم عمرها ثمانية أضعاف عمر الإضاءة العادية المتوهجة والإضاءة الطبيعية تغنيك عن اللمبات، وقال المركز إن حساسات الحركة تقلل الاستهلاك بإطفاء الإنارة تلقائيا عند عدم الحاجة، وإن الإضاءة المصدرة للحرارة (المتوهجة) تزيد استهلاك أجهزة التكييف، يضاف إلى أن تقسيم مفاتيح الإنارة يساعدك على التقليل من الاستهلاك، وتحقق من صحة البطاقة كفاءة الطاقة للإضاءة عبر تطبيق تأكد، وإطفاء الإنارة عند عدم الحاجة.



وأطلق المركز السعودي لكفاءة الطاقة اليوم حملته التوعوية عن الإنارة بمسمى «#وفرت _ وأنورت»؛ بهدف التوعية بالسلوكيات الواجب اتباعها للتوفير في استهلاك الإنارة سواء قبل شراء منتج الإنارة بالتركيز على الأعلى كفاءة أو بعد تركيب المنتج باتباع سلوكيات بسيطة تضمن تحقيق التوفير في استهلاك الطاقة.