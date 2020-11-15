كشف مستشار وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة الدكتور عبدالرحمن الحبيب مبادرة الوزارة لدعم أبحاث ومشاريع الطلبة المتوائمة مع مستهدفات القطاع الزراعي، لمرحلة الماجستير والدكتوراه لطلبة الجامعات من القطاعات الخاصة والحكومية المبتعثين والموفدين.

وبين الدكتور الحبيب أن هذه المبادرة تأتي في إطار اهتمام وكالة الوزارة للزراعة بالبحث العلمي والتكنولوجيا، ودعمها المستمر لإعداد كوادر علمية جديدة تساهم بفكرها المتطور في تحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي، الذي يساهم بدوره في التنمية التي تستهدفها الوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة ستعقد لقاءات دورية للطلبة المبتعثين، من أجل تحسين الاستفادة المتبادلة بين الوزارة والطلبة المبتعتين لمناقشة احتياجاتهم البحتية، وإمكانية دعم دراستهم بالبيانات والتجارب المحلية، وتوفير المواد والتجهيزات الحقلية والمخبرية والأرض الزراعية، وكذلك مشاركتهم اهتمامات الوزارة، وأخذ خلاصة نتائج أبحاثهم للاستفادة منها في قطاع الزراعة، ومناقشة ما يستجد من مواضيع في هذا الشأن، كما سيتم تسهيل حصول الطلاب على المراجع والدراسات المتوفرة، والتواصل الفعال مع الطلبة للإجابة على استفساراتهم المتصلة بالقطاع الزراعي، وتبادل البيانات والدراسات والمشاريع البحثية للاستفادة المشتركة، ومناقشة تغيير التخصصات والتوفيق بين رغبة الطالب وحاجة القطاع الزراعي في المملكة ومستهدفات وأولويات الوزارة، ومناقشة تعديل مواضيع البحث بما يتلاءم مع الاحتياجات الواقعية لقطاع الزراعة في المملكة، كما يتم إرشاد الطلاب للمواقع والوظائف المناسبة للتخصص بعد التخرج، أو تسهيل تغير الموقع الوظيفي وفقا لطبيعة التخصص واحتياج الوزارة الخاص بـ«مبتعثي الوزارة».