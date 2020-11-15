كشف مستشار الاستثمار بوزارة السياحة عبدالمجيد الناصر، أنه سيتم خلال أيام طرح تنظيم جديد لتراخيص الفنادق على العموم لأخذ المرئيات بشأنه، لافتاً إلى أن صندوق التنمية السياحي بصدد إطلاق برنامج جديد لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، على أن يكون متوفراً للاستفادة بمنتجاته التمويلية بالربع الأول لعام 2021، منوهاً بأن للصندوق مجلس إدارة خاصاً، وهو المنوط باعتماد عمليات التمويل التي قد تتخطى نسبة الـ50%.وقال الناصر، خلال اللقاء الذي عقدته غرفة تجارة وصناعة الشرقية، أخيراً، ممثلة بمجلس أعمال القطيف، عن بُعد، حول الإستراتيجية الوطنية للسياحة، وآليات تعاون القطاع الخاص في مشاريع الوزارة، وأبرز الفرص الاستثمارية المتاحة والمستقبلية، وأدار اللقاء نائب رئيس مجلس أعمال القطيف بغرفة الشرقية هشام السيف: «الوزارة تستهدف بحلول 2030 المساهمة بنسبة 10% في الناتج المحلي الإجمالي، والوصول بعدد الزيارات السياحية إلى نحو 100 مليون زائر، وتوفير قرابة 1.6 مليون فرصة وظيفية، ودعم القطاع الخاص المحلي، واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر».وأضاف: «الإستراتيجية الوطنية للسياحة من شأنها الرقي بصناعة السياحة بمختلف مفرداتها وتطويرها كرافد أساس للاقتصاد الوطني، ومصدر مستقبلي يُعزز الإيرادات».وأشار إلى أن السياحة الزراعية، تعد من أهم المفردات السياحية، وأنها تخضع الآن لدراسة من كافة أذرع الوزارة، وسوف يكون لمحافظة القطيف دور فاعل وأساس في منظومة السياحة الزراعية بالمملكة.وأوضح الناصر، أن خارطة طريق عام 2030 السياحية تقوم على مرحلتين رئيسيتين، تستمر الأولى حتى 2022 قبل إطلاق المشاريع العملاقة، وتأتي تحت عنوان اكتشف السعودية، أما المرحلة الثانية تبدأ من 2022 وحتى 2030، وتحمل عنوان عش التجربة السعودية.وأشار إلى أن المواقع السياحية قُسمت إلى 24 موقعاً بارزاً و38 موقعاً بإمكانات كبيرة و500 موقع مكمل، وهي مواقع إضافية ذات أهمية سياحية وتُكمل التجربة السياحية بعد زيارة المواقع البارزة والمواقع ذات الإمكانات الكبيرة.