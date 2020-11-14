أعلن برنامج «دعم المتعثرين عن سداد أجرة المسكن» التابع لوزارة الإسكان، والذي يشرف عليه الإسكان التنموي، دعمه لنحو 10.528 مواطناً ممن تم توثيق عقودهم عبر الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار «إيجار» -أحد برامج الوزارة- وذلك بسداد المبالغ المالية المتعثرة آلياً عبر الخدمات الإلكترونية المشتركة بين وزارة الإسكان ونظام التنفيذ بوزارة العدل لمن صدر بحقهم أحكام تنفيذية من قِبل قضاة التنفيذ، منهم 4697 مواطناً خلال جائحة كورونا.

ويستمر البرنامج في تقديم المساعدة للفئات المتعثرة ضمن إجراءات إلكترونية ميسرة، بحيث تصل الحالات المتعثرة إلى البرنامج من محكمة التنفيذ بعد صدور حكم التنفيذ لتُعرض على اللجنة المختصة لتحديد نوع الدعم، ليتم تقديمه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من إحالتها من قضاء التنفيذ، مؤكداً أن الدعم يأتي مراعاة لبعض الحالات الاستثنائية من المواطنين الذين تعثروا عن سداد أجرة المسكن.

ويُقدم البرنامج دعمه لتوفير أسباب الحياة الكريمة لجميع المواطنين بدفع أجرة السكن عن الأسر غير القادرة على دفعها بسبب وفاة عائلهم أو مرضه وعجزه أو سجنه أو ضعف مواردها المادية ممن ثبت عدم قدرتهم على السداد وصدر بحقهم حكم تنفيذي.

يُذكر أن البرنامج صادر بقرار مجلس الوزراء رقم 405 لدعم المواطنين غير القادرين على سداد أُجرة السكن لظروف خارجة عن إرادتهم ضمن أربع حالات محددة مشمولة، هي (أسرة المتوفى، والسجين، والمريض، وضعيف القدرة المادية)، على أن يكون عقد الإيجار السكني موثقاً داخل شبكة إيجار بصفته سنداً تنفيذياً، وأن يَصدر قراراً تنفيذياً بحق المستفيد من قبل القاضي، وتتم إحالته عبر التكامل التقني بين الوزارتين، لتتم دراسة نوع الدعم من خلال لجنة الدعم.