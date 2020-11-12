حققت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) إنجازا علميا جديدا، بعد إعلان المجلس الأعلى لجائزة المراعي للإبداع العلمي فوز 4 من باحثيها بجوائز في جائزة المراعي للإبداع العلمي في دورتها التاسعة عشرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي التاسع عشر للمجلس الذي عقد في مقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض، برئاسة رئيس المدينـة رئيس المجلس الأعلى للجائزة الدكتور أنس بن فارس الفارس، وحضور رئيس مجلس إدارة شركة المراعي نائب رئيس المجلس الأعلى للجائزة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، والدكتور خالد بن محمد السليمان، ومدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، ووكيل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن للدراسات والأبحاث التطبيقية الدكتور سهل عبدالجواد، ونائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز لدعم البحث العلمي الدكتور عبدالعزيز المالك، وأمين الجائزة المهندس بدر آل فرحان.

حيث جاءت جائزة العالم المتميز مناصفة بين كل من الدكتور محمدالداوودي، والدكتور عثمان محمد بكر من جامعة كاوست، ويهتم البروفيسور عثمان بكر في أبحاثه بالجوانب الكيميائية والفيزيائية لمواد النانو. ويقوم فريقه بدراسة توليف وتركيب مواد نانو هجين عضوية وغير عضوية ذات خواص بصرية وإلكترونية ومغناطيسية مبتكرة. والغرض من هذه الدراسات تصنيع مواد متقدمة بوعد أن تكون مكونات لبناء الخلايا الشمسية والبطاريات وأجهزة نقل الإشارات والأجهزة البصرية الإلكترونية.

وقد عبر الدكتور الداوودي عن تقديره لهذه الجائزة بقوله: «إنه لشرف كبير الحصول على جائزة المراعي فرع العالم المتميز لهذه السنة. وهذه الجائزة هي تكريم لمساهماتي العلمية في البحث العلمي طوال العقدين الماضيين».

ولا شك أن هذه الجائزة تمثل حافزا عظيما لنا لبذل المزيد من المجهودات لمواجهة التحديات المزمنة وذلك بتفعيل مواد مسامية جديدة مبتكرة ومصنعة في كاوست. هذه المواد لها فعالية فريدة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بصفة مستدامة والتطبيق الفعلي لمراحل الاقتصاد الدائري للكربون والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

كما جاءت جائزة العمل الإبداعي لطلاب مرحلة الدكتوراه مناصفة بين كل من إيمان بودليوة من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، ومحمد يونس ديتا من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بينما فاز بجائزة العمل الإبداعي لطلاب مرحلة الماجستير عبدالله يوسف السلوم من جامعة كاوست.

وقالت طالبة الدكتوراه إيمان بودليوة عن فوزها بالجائزة: «شرف كبير لي أن أنال هذه الجائزة المرموقة. أدين بالشكر الجزيل بعد الله لمشرفي الأكاديمي ولكاوست، لما وفراه لي خلال مسيرتي البحثية من دعم وتوجيه وتدريب لا محدودين».

بينما تحدث طالب الماجستير عبدالله يوسف السلوم بمناسبة فوزه بالجائزة قائلا: «يأتي هذا الإنجاز بعد دعم الأهل والقيادة الحكيمة للبحث العلمي بهدف تنمية مستقبل المملكة واقتصادها».

وهنأ المجلس الأعلى للجائزة في ختام اجتماعه السنوي جميع الفائزين والفائزات بالجائزة في دورتها التاسعة عشرة، متمنياً أن تكون حافزًا ودافعًا لهم نحو المزيد من الجهد والإبداع في حياتهم العلمية والعملية.