أعلن البنك السعودي البريطاني (ساب) عن تعيين بشار القنيبط نائباً للعضو المنتدب للخدمات المصرفية الفردية وإدارة الثروات.

ويأتي اختيار بشار القنيبط لقيادة قطاع مصرفية الأفراد وإدارة الثروات في ساب نظراً لكفاءته وخبرته العملية في القطاع المصرفي التي تمتد لأكثر من 20 عاماً تولى خلالها العديد من المناصب القيادية. وقبل انضمامه للعمل لدى بنك ساب عام 2015، شغل مدير تطوير الأعمال في نظام سداد للمدفوعات التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي. وكان آخر المناصب التي شغلها في ساب مدير عام الفروع والمبيعات قبل أن ينتقل إلى منصب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية.

وبفضل خبرته ومهاراته القيادية نجح بشار القنيبط في قيادة استراتيجية التحول للفروع في ساب، وقدم اسهامات فاعلة في مشروع الاندماج القائم حالياً بين بنكي ساب والأول، كما نجح في تطوير الأعمال على مدى السنوات الخمس الماضية.

وبهذه المناسبة علق العضو المنتدب لـ«ساب» ديفيد ديو، قائلاً: «إن إندماج بنك ساب والبنك الأول فرصتنا لإنشاء أفضل بنك في المملكة، لذلك من المهم أن نوظف الكفاءات المناسبة بأفكار جديدة إلى فريق قيادتنا. وبفضل خبرته العميقة في قطاع المصرفية الفردية وإدارة الثروات، سيحرص بشار على تنفيذ استراتيجية البنك الهادفة لتقديم تجربة مصرفية رائدة لعملائنا. أتمنى لبشار كل النجاح والتوفيق في منصبه الجديد».

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عن البنك السعودي البريطاني (ساب):

البنك السعودي البريطاني (ساب) هو مؤسسة مالية مرخصة وخاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي. وتم تأسيسه في عام 1978م كشركة مساهمة سعودية، وهو شركة زميلة لمجموعة HSBC.

ويقدم ساب خدمات مالية ومصرفية متكاملة، كالخدمات المصرفية الشخصية، والخدمات المصرفية للشركات والاستثمار والخدمات المصرفية الخاصة والخزينة. ويبلغ رأسمال ساب المدفوع 20.5 مليار ريال سعودي، بعد الاندماج قانونياً مع البنك الأول ليصبح البنكان كياناً واحداً من أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية.