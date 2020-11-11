أطلقت «جولي شيك» مهرجان كوبونات تقدر قيمتها بمبلغ المليار ريال سعودي تزامنا مع انطلاق حملتها السنوية «جولي فرايدي» التي تشمل نشاطات متنوعة وعروضا غير مسبوقة. وصرح نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية والعلاقات العامة دنيس دو بأن مهرجان كوبونات المليار الذي أطلق مؤخرا يعنى باحتفاء الشركة بتسجيل أكثر من ٣٠ مليون مستهلك على منصتها في الشرق الأوسط. وبهذه المناسبة ستقوم الشركة بتوزيع هدايا أسبوعية على شكل كوبونات لجميع المستخدمين المسجلين في التطبيق في الشرق الأوسط، وتقدر قيمة الكوبونات بـ٧٥ ريالا للمستخدم الواحد. ومن المتوقع أن تفوق القيمة الإجمالية لهذه الكوبونات المليار ريال سعودي. وأضاف: أن هذا المهرجان «عرض المليار» سيكون من أهم الحملات التسويقية الخاصة بـ«جولي شيك» في جميع المناسبات من الآن فصاعدا.

وأضاف أنه في ظل النمو المتسارع الذي تشهده أسواق التجارة الإلكترونية فإن «جولي شيك»، منصة التجارة الإلكترونية الرائدة في الشرق الأوسط، تؤكد التزامها نحو تفعيل استراتيجيتها الجديدة التي أعلنت عنها مؤخرا التي تعتمد على متابعة جميع المتغيرات ذات العلاقة في الأسواق والعمل على تطوير المنتجات والخطط التشغيلية تبعا لأهميتها.

جدير بالذكر أن الشركة تقوم حاليا ببناء وتوسيع قاعدة شراكاتها الإستراتيجية على المستويين المحلي والعالمي التي تعتمد على مبدأ المشاركة في القنوات والموارد بهدف تنويع وترقية جودة الخدمات والمنتجات الخاصة بها. وعلى الصعيد الداخلي للشركة، قامت «جولي شيك» بتبني عدد من برامج الجودة حرصا على رفع جودة وكفاءة البضائع والمنتجات المقدمة لعملائها.