أكد رئيس مجلس إدارة شركة «إتقان» العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد، أن قطاع العقار يشهد إقبالاً كبيرًا في ظل دعم القيادة الرشيدة؛ إذ إنه الاستثمار الآمن، مشيرًا إلى الحراك الذي شهده السوق العقاري، وانتعاشه بعد تخفيض ضريبة القيمة المضافة من 15% إلى 5%؛ ما يعطي دلالة على قوة الاقتصاد السعودي.

جاء ذلك في تصريح صحفي له بمناسبة انطلاق البيع في مخطط «درب الحرمين» بمدينة جدة، الذي تبلغ مساحته الإجمالية 1.379.739م2، ويعد أحد أحدث وأميز المخططات ذات التصاميم العصرية والحديثة، ضمن منطقة تنمية خاصة أعدتها أمانة جدة، وتملكها شركة أساس الإنماء للاستثمار.

وأوضح «الرشيد» أن المبيعات في اليوم الأول بلغت 700 مليون ريال من القطع السكنية في مخطط درب الحرمين، وذلك في اليوم الأول من انطلاق المبيعات يوم الأحد.

وأضاف: «شهد المخطط إقبالاً كبيرًا جدًّا من رجال الأعمال والراغبين في الحصول على القطع السكنية». مبينًا أن ذلك دليل على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، ولافتًا إلى أن المستثمرين يضخون أموالاً كبيرة جدًّا في تنمية هذا البلد المبارك الذي يعد أحد أهم الاقتصادات العالمية، وتزامن ذلك مع رئاسة المملكة العربية السعودية لقمة العشرين في السياق ذاته.

وتابع «الرشيد»: «هناك إقبال على هذا المخطط الذي له من اسمه نصيب (درب الحرمين)، بموقعه المتميز بمدينة جدة مدخل الحرمين، إلى جانب ما يمتاز به المخطط من خدمات متكاملة؛ لكونه يقع بالقرب من جامعة الملك عبد العزيز، وكذلك لمن أراد السكن في موقع يسهّل تنقله إلى الحرمين الشريفين لقرب المخطط من محطة قطار الحرمين بجدة.. وهذه ميزات نادرًا أن نجد مثلها في مخطط متكامل».

وعن دعم القيادة الرشيدة للقطاع العقاري قال «الرشيد»: «الدولة تقدم دعمًا كبيرًا لجميع القطاعات، ولاسيما القطاع العقاري؛ ما أدى إلى إقبال هذا العدد الكبير من المستثمرين ورجال الأعمال للمشاركة في نهضة هذا الوطن الكبير» مبينًا أن تخفيض ضريبة القيمة المضافة للقطاع العقاري من الأمور الذي أسهمت في تنمية القطاع العقاري، وأن هذه القرارات تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وفي ختام تصريحه، رفع الشكر والثناء لقيادة المملكة على دعمها غير المحدود للقطاع العقاري، كما شكر المستثمرين ورجال الأعمال الذين شاركوا في تنمية هذا الوطن الذي يحق له أن يكون في مصاف الدول المتقدمة؛ بقيادته ورؤيته وشعبه الوفي.