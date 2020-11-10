دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلفين الخاضعين لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهرَيْ سبتمبر وأكتوبر الماضيَيْن، في موعدٍ أقصاه 15 نوفمبر الجاري.وتهيب الهيئة بالمكلفين إلى المسارعة بتقديم إقراراتهم بواسطة موقعها الإلكتروني gazt.gov.sa تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار.