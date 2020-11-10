كشفت شركة نايف الراجحي الاستثمارية استعدادها لإطلاق برج فيرمونت رملة للشقق الفندقية في الرياض والأول من نوعه في سلسلة فيرمونت في العالم، لتلبي تطلعات الباحثين عن إقامات فاخرة منها طويلة الأمد في العاصمة الرياض. ويتوقع أن يفتح المشروع أبوابه في 2021 ليقدم باقة من الخدمات المتميزة تجمع بين الرفاهية والعمل والراحة.

وفي وقت باتت فيه المملكة مركزا اقتصاديا يستقطب المستثمرين من حول العالم، حددت شركة نايف الراجحي الاستثمارية احتياجات السوق المحلية في هذا المجال للعمل عليها وتحويلها إلى فرص استثمارية ناجحة. ومن هذه التحديات الخدمات التي تلبي احتياجات رجال الأعمال والمستثمرين والزوار القادمين إلى المملكة. ومن هنا كانت الرؤية لتوفير شقق فندقية تلبي تطلعات هذه الفئة وتعيد تعريف معنى «الإقامة الفاخرة» وتوفر خدمات متميزة، ومطاعم راقية بأعلى مستويات الراحة.

وفي هذا الصدد، تعاونت الشركة مع مجموعة أكور العالمية لإطلاق أول برج فيرمونت مستقل للشقق الفندقية الفاخرة في مدينة الرياض. وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال نايف صالح الراجحي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نايف الراجحي الاستثمارية: «نحن على ثقة بأن برج فيرمونت رملة سيحظى بالتقدير والنجاح الكبير لدى زواره والمقيمين فيه، فإننا إلى جانب الشراكة مع أحد أبرز الشركات في قطاع الفندقة على مستوى العالم لتطوير هذا المشروع، يعير فريقنا الانتباه الى أدق التفاصيل الخاصة بالخدمات التي سيقدمها برج فيرمونت رملة للشقق الفندقية لجميع الزوار والمجتمع ككل. أنا على ثقة بإذن الله أن هذا المشروع بالتأكيد ليس الأخير من المشاريع التي سنطلقها لمواكبة تطلعات رؤية السعودية 2030 في تنمية قطاع السياحة والضيافة في المملكة، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد».

وتماشياً مع مشروع الرياض الخضراء، يتميز البرج بتقنية التشجير المعتمدة عالميًا خاصة لجهة ترشيد استهلاك المياه؛ وذلك لإضافة رونق خاص عليه؛ حيث سيتم زراعة حدائق معلّقة وعامودية على التراسات باللونين الأصفر والبنفسجي، وأشجار متشابكة على المداخل ومواقف السيارات ستلقي بظلالها على المارة وتساهم في تلطيف الأجواء.

ويشمل فيرمونت رملة للشقق الفندقية 249 وحدة فندقية راقية (مؤلفة من 1، 2، 3 غرف نوم مع تراس خاص)، 3 شقق بنتهاوس800-600 م٢ فاخرة جداً في الطوابق العلوية مع تراس خاص، وصالة رياضة خاصة، ومكتبا مستقلا.

ويحتوي البرج على 4 قاعات للاجتماعات مع صالة استقبال، و4 مطاعم فاخرة من مطابخ عالمية، وصالة سينما خاصة، وصالات ألعاب داخلية وخارجية للأطفال، وصالة رياضة حديثة، وأعلى مسبح خارجي في مدينة الرياض.

و«يأتي هذا المعلم اليوم ليواكب إستراتيجية الشركة، حيث نرى بوضوح فرص الغد ونستثمر بها اليوم. سيكون لهذا المشروع أثر إيجابي كبير خاصة لجهة خلق فرص عمل جديدة وفرص تدريب في هذا المجال مما يعود بالمنفعة على مجتمعنا. كما نرى أنه سيفتح فرص أمام رواد الأعمال لبدء مشاريع صغيرة ومتوسطة في محيط المشروع تخدم وتلبي احتياجات عملائنا»، وختم نايف صالح الراجحي معلناً عن موعد افتتاح فيرمونت رملة للشقق الفندقية في الرياض أوائل 2021.