كشف مدير إدارة التراخيص بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات د. خالد الصالح أن إجمالي إيرادات شركات الاتصالات في الربع الثاني من العام الحالي 2020 بلغ حوالى 78.8 مليار ريال، ومستوى ربحية شركات الاتصالات وصل إلى 11.5 مليار ريال، ومستوى الاستثمارات الرأسمالية لشركات الاتصالات بلغ 16.3 مليار ريال، وذلك بحسب إحصائية نفذتها الهيئة في الربع الثاني من العام 2020 لبيان حجم سوق الاتصالات في المملكة.وأكد الصالح خلال ورشة عمل «عن بعد» حول «تراخيص الاتصالات التي تقدمها الهيئة» نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشرقية أمس (الإثنين)، ممثلة بلجنة الاتصالات والتقنية بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أنه وفقاً للإحصائية فإن إجمالي الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة بلغ 44.115 مليون اشتراك، ونسبة الانتشار لخدمات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان وصلت إلى 128.9%، أما نسبة امتلاك الهاتف الذكي على مستوى السكان فكان 93.49%، ونسبة انتشار استخدام الإنترنت على مستوى السكان 95.7%، وكانت نسبة الحصص السوقية لشركات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (الإيرادات) بنسبة 3.29%، وجاءت نسبة إجمالي الاشتراكات في خدمات الانترنت الثابت عالي السرعة بنسبة 2.129 مليون اشتراك، ونسبة انتشار خدمات الإنترنت الثابت عالي السرعة على مستوى المساكن 34.6%.وذكر أن الهيئة تعمل على توطين الاستضافات والسيرفرات على أن تكون داخل المملكة بدلاً من أن تكون الاستضافات خارج المملكة، مثل (أمازون، مايكروسوفت، كلاوود) خصوصاً في مجال التطبيقات والخدمات الأخرى للحفاظ على أمن المعلومات للمشتركين من خلال مقدمي خدمات الحوسبة السحابية.وقال:«يوجد تنسيق بين الهيئة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في هذا الشأن، أما في ما يخص تمديد فترة السماح لشركات التوصيل والتطبيقات للاستضافة خارج المملكة، وهذا يعرض على أصحاب الاختصاص وتتم دراسة المعوقات لعدم الاستضافة داخل المملكة وأسباب التعثر من استضافة السيرفرات داخل المملكة».