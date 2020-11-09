بدأ سوق الأسهم السعودية، أمس، تطبيق رفع حدود التذبذب السعري للأسهم المدرجة حديثا في أول 3 أيام، ولجميع الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية والسوق الموازية «نمو» بشكل دائم لتصبح نسبة التذبذب 30% صعودا أو هبوطا.وستكون التغييرات على الحد الأدنى لقيمة الصفقات المتفاوض عليها مبنية على خصائص كل ورقة مالية مدرجة.وتنص الإجراءات الجديدة على أن كلاً من الأسهم وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة المدرجة في السوق الرئيسية سيتم تصنيفها ضمن 4 مستويات محددة، وبدورها سيكون لها حدّها الأدنى الخاص من حيث القيمة.