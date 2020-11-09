حصدت المملكة أمس، جائزة عالمية لتمكين المرأة من الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2020.ويأتي الإنجاز نتيجة ما حققته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال «برنامج تمكين المرأة» في القطاع، بحصولها على جائزة «متساوون في مجال التقنية» (EQUALS In tech Award) في مسار الريادة التقنية (LEADERSHIP IN TECH)، التي تمنحها وكالة الأمم المتحدة المعنية بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات (الاتحاد الدولي للاتصالات)، بهدف تعزيز المساواة الرقمية بين الجنسين، من خلال إبراز البرامج التي تعد نماذج ملهمة ومتميزة على مستوى العالم، الذي أعلن عن الفائزين وتوزيع الجوائز في حفل افتراضي ضمن فعاليات المنتدى العالمي لإدارة وحوكمة الإنترنت لعام 2020، عقد أخيرا، بمقر الأمم المتحدة، بحضور مديرة إدارة تمكين المرأة بالوزارة وضحى بن زرعة.