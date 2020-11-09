أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تسجيل أكثر من 68 ألف منتج استهلاكي في منصة سابر الإلكترونية، فيما بلغ عدد شهادات المطابقة المسجلة 24 ألف شهادة، إضافة إلى 39 ألف شهادة مطابقة الإرسالية، خلال أكتوبر الماضي.وأوضحت «المواصفات السعودية»، أنه منذ إطلاق المنصة سجل أكثر من 1300000 منتج محلي ومستورد، وأكثر من 400 ألف شهادة مطابقة الإرسالية من خلال 32 ألف تاجر.وبينت الهيئة أن منصة سابر الإلكترونية تسهل على المستفيدين من الموردين وأصحاب المصانع المحلية الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المعتمدة لديها حول العالم، للحصول على شهادات المطابقة والإرسالية المطلوبة، وتسجيلها في منصة سابر من بلد المنشأ لتسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودي، ما يؤدي إلى تقليص الوقت المستغرق في عملية المطابقة إلكترونياً بكل سهولة ويسر.