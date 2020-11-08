يستعد فندق المدينة أوبروي لفتح أبواب مطعمه الشهير كيوتو الياباني لزائريه من جديد يوم الثلاثاء الموافق 2020/11/10، بعد عدة أشهر من إغلاقه بسبب جائحة كورونا، وذلك نزولا عند رغبة الكثير من محبيه ورواده.

يذكر أن مطعم كيوتو يحظى بزيارة رواده من جميع أنحاء المملكة، لما يتمتع به من جودة التقديم واحترافية الشيفات القائمين عليه المتخصصين في تقديم أرقى المأكولات اليابانية.

ويقع مطعم كيوتو الياباني في قلب فندق المدينة أوبروي ذي الخمسة نجوم، حيث يتمتع بإطلالة ساحرة على المسجد النبوي الشريف، ويتميز بقربه الشديد من روضة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.

ويتعهد مطعم كيوتو بالتزامه بجميع التدابير الوقائية للحفاظ على سلامة زائريه.