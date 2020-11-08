تعاون متجر تطبيقات HUAWEI AppGallery مع تطبيق Jeeny للجوّال في الشرق الأوسط، والذي يقدم خدمات متعددة مثل النقل ومعاملات تعبئة رصيد المحفظة المتكاملة والتنقّل وغيرها، لتزويد المستخدمين بفرصة الفوز بالهدايا والرحلات المجانية والاسترداد النقدي حتى 1000 ريال سعودي.

تم دمج تطبيق Jeeny لحجز رحلات السيارات في منظومة خدمات هواوي للموبايل الشاملة، وهو متوفر للتنزيل الآن من متجر تطبيقات HUAWEI AppGallery. ويهدف التطبيق إلى تسهيل تنقل الأشخاص عبر تمكين المستخدمين من حجز رحلاتهم بطريقة موثوقة ودقيقة مع أسرع خدمات حجز الرحلات.

يقدم تطبيق Jeeny تعبيراً عن التزامه بالمستخدمين من عملاء هواوي فرصة الفوز بالهدايا والاستمتاع بالرحلات المجانية والاسترداد النقدي. وتستمر هذه الحملة لمدة أسبوعين ابتداءً من يوم الخميس 5 نوفمبر 2020.

سيتم إدخال المستخدمين في سحب ليتمكنوا من الفوز بأحدث أجهزة هواوي التي تشمل: ساعة HUAWEI Watch Fit وسماعات HUAWEI FreeBuds 3 وهاتف HUAWEI Y9a سعة 8GB + 128GB وهاتفHUAWEI P40 Pro+ 5G سعة 8GB + 256GB وحاسوب HUAWEI MateBook X 2020 i5 سعة 16GB + 512GB مع شاشة قابلة للمس (باللون الفضي Mystic Silver).

وتشمل الهدايا رحلة إلى ثلاث رحلات مجانية، إضافة إلى إمكانية الاسترداد النقدي بقيمة 500 ريال سعودي و1000 ريال سعودي.

Jeeny هو تطبيق الجوال الأحدث في قائمة متنامية من تطبيقات الهواتف الذكية الأساسية المتاحة للمستهلكين عبر متجر تطبيقات HUAWEI AppGallery الذي يوفر المزيد من الخيارات من حيث النقل والتنقل. وتم دمج التطبيق في منظومة خدمات هواوي للموبايل الشاملة مع تطبيقات مثل HUAWEI Map وLocation Kit لتوفير الموقع الدقيق عند حجز الرحلات وتتبع الموقع والمزيد.

متجر تطبيقات HUAWEI AppGallery هو منصة توزيع التطبيقات الرسمية لشركة هواوي، وسرعان ما أصبح واحد من أفضل ثلاثة أسواق للتطبيقات في العالم. ويضم مجموعة واسعة من التطبيقات المحسّنة لدمج قدرات الأجهزة والبرمجيات الفريدة من هواوي وتوفير تجربة مستخدم مبتكرة.

يكرس متجر تطبيقات HUAWEI AppGallery خدماته لتلبية الحاجات المتنوعة لدى 490 مليون مستخدم نشط شهرياً في أكثر من 170 دولة/منطقة. ووصل عدد تنزيلات تطبيقات المستخدم خلال النصف الأول من عام 2020 إلى 261 مليار مرة، مما يؤكد نمو شعبية سوق التطبيقات هذه بين المستخدمين.

انضم حتى الآن أكثر من 1.8 مليون مطور على مستوى العالم إلى منظومة خدمات هواوي للموبايل الشاملة وتم دمج أكثر من 96 ألف تطبيق في HMS Core في جميع أنحاء العالم لتوفير تجارب أكثر تميزاً للمستخدمين.

تتمثل إحدى الأولويات الأساسية لدى متجر تطبيقات HUAWEI AppGallery في تلبية الحاجات المتنوعة لدى المستخدمين بمختلف المناطق وتزويدهم بخدمات التطبيقات ذات الصلة والجودة العالية. وتعد «الإستراتيجية العالمية + المحلية» لمتجر تطبيقات HUAWEI AppGallery نهجاً مبتكراً لجمع وتصنيف التطبيقات التي توفر للمستهلكين تجربة محسنة من خلال التركيز على التطبيقات المحلية الشائعة.

تطبيق Jeeny بات متاحا للتنزيل من متجر HUAWEI AppGallery من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/3pb9M31.