كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) لـ«عكاظ»، أن عدد الأنشطة المقامة في المملكة خلال الأسبوع العالمي لريادة الأعمال وصل حتى الخميس الماضي إلى 100 فعالية، مستهدفة بذلك الجامعات ومختلف الجهات الحكومية والشركات الخاصة، لافتة إلى أن أبرز المشاركات كان مؤتمراً افتراضياً ودورات تدريبية عن الاستثمار، وكذلك مشاركة عدد كبير من الجامعات والمدارس في مختلف مدن المملكة في فعاليات مختلفة تساهم في تثقيف الطلاب والطالبات عن أهمية ريادة الأعمال، إضافة إلى إطلاق حملة ترويجية في مختلف الوسائل الإعلامية تركز على قصص نجاح رواد الأعمال ودور المملكة في دعمهم.وأوضحت «منشآت»، أنها تشارك هذا العام من خلال إقامة أنشطة مختلفة، وذلك وفق 3 أهداف رئيسية هي: أهمية تقديم الدعم المستمر لرواد ورائدات الأعمال محلياً، وكذلك المساهمة في رفع مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، إضافة إلى توضيح دور المملكة عالمياً كدولة داعمة لريادة الأعمال.ويُعد الأسبوع العالمي لريادة الأعمال أحد الأنشطة الرئيسية للشبكة العالمية لريادة الأعمال، وهي فعالية تم إطلاقها عام 2008 لتكون أكبر احتفالية عالمية سنوية، حيث يتم تسليط الضوء فيها إعلامياً على رواد الأعمال وإنجازاتهم، كما يشهد الأسبوع العالمي لريادة الأعمال إطلاق عدد كبير من البرامج والأنشطة التي تعزز من نجاحهم. خلال عام 2019، تم احتفال 10 ملايين شخص من 170 دولة حول العالم من خلال إقامة أكثر من 35000 فعالية مختصة بريادة الأعمال.وتهدف هذه المبادرة الدولية إلى تعريف مختلف الفئات المجتمعية والأشخاص من شتى المجالات بريادة الأعمال، إضافة إلى نشر الوعي وتثقيف الشباب والشابات عن مواضيع مختلفة تخص ريادة الأعمال، منها طرق بدء الأعمال، طرق الاستثمار، ويستمر هذا الحدث السنوي على مدى فترة أسبوع واحد (أو 3 أسابيع على حد أقصى) خلال شهر نوفمبر من كل عام، يشمل الأسبوع العالمي لريادة الأعمال مشاركة خبراء ريادة الأعمال وصناع السياسات وممارسي التعليم.