وافق مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC) على تمديد فترة تولي رئيس مجلس الإدارة محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي حتى نهاية 2021، كما وافقت الجمعية العمومية للمعهد على تأجيل انتخابات المعهد.جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور سعد القصبي اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة للمعهد، التي عقدت افتراضياً بمشاركة وفود 39 دولة إسلامية، و3 دول أخرى بعضوية مراقب، إضافة إلى نواب رئيس مجلس الإدارة والأمانة العامة للمعهد.كما شاركت السعودية في الاجتماع بوفد ترأسه نائب محافظ هيئة المواصفات للمطابقة والجودة المهندس سعود العسكر، وناقش الاجتماع عدة مواضيع مهمة لضمان استمرارية الأعمال وتسييرها بالمعهد أثناء الجائحة التي يمر بها العالم حالياً، وكان من بين تلك المواضيع الموافقة على تمديد فترة تولي رئيس مجلس الإدارة ونواب الرئيس والأمين العام، ورؤساء المعاهد الفنية حتى نهاية عام 2021.كما ناقش الاجتماع تقرير الأمين العام للفترة الماضية، وقضايا العضوية واشتراك دول جديدة في عضوية المعهد وهي اليمن وتشاد وبنغلادش. إلى جانب ذلك، أقر المجتمعون الخطة الإستراتيجية للمعهد الإسلامي للفترة 2021-2030، وتقرير المدقق المالي الخارجي 2019، وموازنة 2021، وحصة مساهمات الدول لنفس العام.يذكر أن السعودية تم انتخابها لرئاسة مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC) للفترة 2018-2020، وبهذا القرار ستمتد رئاسة المملكة للمجلس حتى نهاية 2021.