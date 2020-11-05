أبرمت شركة شمال الرياض للرعاية الطبية التابعة (مملوكة بالكامل) لشركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية مع البنك السعودي البريطاني (ساب) اتفاقية تمويل مرابحة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لإنشاء مستشفى جديد في مدينة الرياض.

ووقع الاتفاقية كل من نائب العضو المنتدب لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية في بنك ساب ماجد نجم، والرئيس التنفيذي لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية ناصر الحقباني، وذلك في المقر الرئيسي للمجموعة.

وبموجب الاتفاقية سيقدم البنك السعودي البريطاني (ساب) تمويل مرابحة طويل الأجل بقيمة 2.17 مليار ريال سعودي لمدة 13 عاماً، لصالح شركة شمال الرياض للرعاية الطبية، وذلك بهدف دعم السيولة النقدية لإنشاء مشروع مستشفى شمال الرياض، أحد المشاريع التوسعية التابعة للمجموعة، والواقع في حي الصحافة بمدينة الرياض.

وبهذه المناسبة علق ماجد نجم قائلاً: «تأتي هذه الاتفاقية امتدادا للشراكة الإستراتيجية مع مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، وتنفيذاً لسياستنا الهادفة إلى تقديم كافة الحلول المالية والدعم اللازم لعملائنا من الشركات، ومساندتهم في تحقيق تطلعاتهم التجارية والاستثمارية، وبالنظر إلى مكانتنا الرائدة في القطاع المصرفي نلتزم بدورنا كشريك مصرفي فاعل، ومواصلة أداءنا المتميز في دعم قطاع الأعمال ودفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة».

ومن جهته، علق ناصر الحقباني قائلاً: «إن هذه الاتفاقية تأتي استمراراً لخططنا الإستراتيجية والشراكة المستمرة مع البنك السعودي البريطاني (ساب) والتي تم تصميمها بأهداف طويلة الأجل للاستفادة من السوق ومتغيراته، حيث تتمتع مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية بموقع ريادي في قطاع الرعاية الصحية في المملكة كمزود رعاية صحية متكامل مع مجموعة واسعة ومتنامية من المنتجات والخدمات».

وتابع: «يأتي مشروع مستشفى شمال الرياض ليعزز مكانتنا كأكبر مزوّد للرعاية الصحية في المملكة، وستواصل المجموعة الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية والخدمات، مع تطوير التقنيات والكفاءات لإرساء نهج مستقبلي للخدمات الصحية في المملكة، وستستمر في تنفيذ استراتيجيتها والتي ترتكز على تعزيز أعمالنا الأساسية، وتوسيع نطاقنا الجغرافي، وتوسيع نطاق خدماتنا».