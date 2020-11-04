كشف رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز، أن خطط الطرح العام الأولي تبدو كثيفة للغاية، لافتا إلى وجود 15 طلبا حاليا لعمليات إدراج جديدة بالسوق المالية السعودية، وهي الأكبر في المنطقة.وكان القويز، قد أوضح في تصريحات سابقة أن تقييم الشركة التي تطرح للاكتتاب يترك للسوق، منوها إلى أن عملية بناء سجل الأوامر تتم بالتنسيق بين الشركة ومستشارها المالي لعرض أسهم الشركة وطرحها على مجموعة من المستثمرين المؤسساتيين، الذين بدورهم يحددون السعر بناء على رغبتهم في الاكتتاب، وعليه فإن تحديد سعر الطرح متروك بموجب السوق للعرض والطلب.