سجلت موانئ المملكة تقدماً جديداً في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة العالمية ضمن تقرير (UNCTAD) للربع الثالث لعام 2020، الصادر من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بواقع 13.8 نقطة، بنسبة زيادة بلغت 24.6%، الذي يُعد الأعلى في المنطقة ليصل إلى 70.14 نقطة، منذ الربع الأول 2019 وحتى الربع الثالث 2020.ويأتي ذلك في إطار الأهداف الإستراتيجية التي تعمل عليها الهيئة العامة للموانئ «موانئ» ومبادراتها الطموحة للوصول إلى الريادة الإقليمية، والإسهام في تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي، إضافة إلى الارتقاء بقطاع الموانئ من خلال رفع تنافسية خدمات موانئ المملكة وفق أعلى المعايير العالمية، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 ممثلة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب».ووفقاً للتقرير، فقد سجلت موانئ المملكة تقدماً تصاعدياً في هذا المؤشر العالمي، حيث بلغ عدد نقاط المملكة خلال الربع الأول 2019 (56.3) نقطة، وبلغ متوسط عدد نقاط المملكة لعام 2019 (62.4) نقطة، في حين بلغ عدد نقاط المملكة خلال الربع الثاني 2020 (68.46) نقطة، وبلغ عدد نقاط المملكة في الربع الثالث 2020 (70.14) نقطة.