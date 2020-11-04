أعلنت مجموعة بن لادن السعودية أنها ستقوم باستكشاف فرص المشاريع المشتركة، وبيع جزء من موجوداتها، في سياق مساعيها الرامية إلى إعادة هيكلة دفع ديونها البالغة 15 مليار دولار.وقالت مجموعة بن لادن الدولية القابضة -الشركة الأم للمجموعة التي تعد أكبر شركة إنشاءات في السعودية- في بيان نقلته بلومبيرغ أمس (الثلاثاء)، إنها ستتابع الفرص في مجالات التطوير العقاري من خلال بنك خاص بها، بما في ذلك مواقع مميزة في مكة المكرمة.وأكدت المجموعة أنها تسعى إلى المساهمة بدور كبير في تحقيق رؤية 2030، وقدّر رئيسها التنفيذي خالد القويز حجم صناعة البناء والبنى الأساسية في المملكة بنحو 825 مليار دولار، موزعة على مشاريع مزمعة، وقال إن صناعة التشييد شهدت نمواً في حجم تعاقداتها من 11.2 مليار دولار في 2016 إلى 56.2 مليار دولار في 2019.