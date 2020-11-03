تدرس مجموعة بن لادن الدولية القابضة بيع بعض الأصول ضمن خطة لإعادة هيكلة ديون بقيمة 15 مليار دولار.وذكرت المجموعة أنها تريد استكشاف فرص التطوير العقاري لمحفظة الأراضي المملوكة لها.ووفقا لبيان نشرته الشركة «بلومبيرغ»، تحاول الشركة تجديد ديون بقيمة 15 مليار دولار، مستعينة بخدمات استشارية من بنك الاستثمار الأمريكي «هوليهان لوكي».وأشارت الشركة في البيان إلى أن الهدف من برنامج الهيكلة هو إعادة اكتشاف نفسها، لتصبح أكبر شركة في مجال الإنشاءات في المملكة والمنطقة بما يدعم رؤية السعودية 2030.