أعلن البنك الأهلي التجاري بأن مجلس الإدارة قد وافق بتاريخ 17 /03 /1442هـ الموافق 03 /11 /2020م على طلب الرئيس التنفيذي فيصل بن عمر السقاف، بإحالته إلى التقاعد، على أن يكون أخر يوم عمل له الخميس 16 /05 /1442هـ الموافق 31 /12 /2020م ويتقدم مجلس الإدارة بخالص شكره وتقديره لفيصل بن عمر السقاف على جهوده التي بذلها خلال فترة توليه منصب الرئيس التنفيذي، كما قرر مجلس الإدارة تكليف طلال بن أحمد الخريجي كرئيس تنفيذي مكلف ابتداء من 17 /05 /1442هـ الموافق 01 /01 /2021م.

الجدير بالذكر أن الخريجي حاصل على شهادة الماجستير في الأعمال الدولية وشهادة البكالوريوس في مجال الاقتصاد الدولي من جامعة جورج تاون، بالولايات المتحدة الأمريكية، كما يمتلك الخريجي خبرة مهنية تمتد إلى أكثر من 25 عاماً قضى معظمها في قطاع البنوك والمؤسسات المالية. وقد شغل خلال هذه الفترة العديد من المناصب كان أخرها منصب نائب الرئيس التنفيذي في البنك الأهلي التجاري.